La tercera semana de huelga médica en Baleares arranca con 72 operaciones y 2.758 consultas suspendidas

La tercera semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ha arrancado en Baleares con 72 operaciones y 2.758 consultas suspendidas. Según la información facilitada por el IB-Salut en lo que va de jornada se han anulado 72 intervenciones quirúrgicas que estaban programadas para hoy.

Además, se han suspendido 1.246 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas o radiológicas y 1.512 consultas en atención primaria. En total suman 2.830 actos médicos anulados durante el primer día de una huelga que se prolongará hasta el miércoles, cuando los sindicatos han convocado manifestaciones en toda España.

El Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) habla de un amplio respaldo por parte de los facultativos durante las concentraciones celebradas a primera hora de este lunes en los hospitales de las Islas. Según apuntan, los primeros datos, especialmente en servicios estratégicos como anestesia, reflejan un seguimiento superior al 90% en los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer, lo que ha obligado a posponer intervenciones quirúrgicas no urgentes.

Asimismo, desde el SIMEBAL destacan que se está registrando un alto nivel de anulaciones en consultas externas, lo que, «sumado al impacto acumulado de convocatorias anteriores, provocará un incremento significativo en las listas de espera».

El Sindicato Médico ha constatado unos servicios mínimos muy elevados y recuerda que esta huelga no se dirige contra la Conselleria de Salud, sino «contra el Gobierno, responsable de la elaboración de un Estatuto Marco que evidencia una clara desconexión con la realidad del ejercicio médico».

SIMEBAL estima un seguimiento aproximado del 60-70% en el ámbito hospitalario y del 45% en Atención Primaria, «lo que refuerza el compromiso del colectivo médico con la mejora de sus condiciones laborales y, en consecuencia, de la calidad asistencial», señalan en un comunicado.

El PP balear vuelve a pedir la dimisión de Mónica García

El grupo parlamentario del PP ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el arranque de la tercera semana del año de huelga médica contra el Estatuto Marco.

La portavoz adjunta de los populares de Baleares, Marga Durán, ha considerado que la ministra debe ser cesada o dimitir ella misma «por su incapacidad de llegar a acuerdos».

Durán ha lamentado que esta tercera semana de movilizaciones provocará nuevas cancelaciones de citas y operaciones en Baleares, lo que supone «consecuencias directas para la ciudadanía».

«Cada cita y cada operación suspendida esta semana será responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez y del PSOE», ha concluido.