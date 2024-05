Armengol en la comisión balear del ‘caso Koldo’: «Ni me enteré de que vino la Guardia Civil al IB-Salut»

La ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha comparecido a primera hora de la mañana de este viernes en la comisión del Parlament balear sobre el caso Koldo y ha vuelto a insistir en que no sabía nada ni participó en la tramitación de la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional. «Yo no sabía nada», ha reiterado.

«Ni me enteré de que vino la Guardia Civil al IB-Salut a reclamar el expediente», ha asegurado. «Cuando vino la UCO no informaron de los resultados. El IB-Salut ofreció colaboración absoluta y ni a mí ni a la consellera Patricia Gómez se nos informó de nada porque la consellera estaba tranquilísima y no se nos dijo nada», ha apostillado.

Un desconocimiento sorprendente, si tenemos en cuenta que también el conseller portavoz del anterior Govern, Iago Negueruela, también afirmó en la comisión de investigación del Congreso que él tampoco supo que la Instituto Armado investigaba la compra de mascarillas.

Armengol ha acusado a PP y Vox de utilizar la comisión de investigación en la Cámara autonómica para obtener rédito electoral y de tener unas conclusiones acordadas y listas para ser debatidas dos días antes de las elecciones europeas del 9 de junio.

«Me duele que se esté utilizando una comisión que tendría que servir para mejorar procedimientos en el futuro para destruir al adversario con conclusiones predeterminadas que se puedan debatir dos días antes de unas elecciones», ha afirmado.

La ex presidenta balear ha repetido los argumentos que ya esgrimió en su declaración en la comisión del Congreso del pasado 13 de mayo. Ha insistido en que en aquel momento las compras se canalizaban a través de los responsables del IB-Salut, que la compra a Soluciones de Gestión se guio por criterios técnicos, que nadie recibió órdenes y que aunque pudo hablar alguna vez con Koldo García, nunca fue para hablar del contrato: «No lo hice ni con él ni con nadie».

Armengol se ha referido también a la posterior reclamación reiterando que se hizo en tiempo y forma: «Se han desmontado todas las acusaciones. Lo que no se ha explicado es por qué aquella reclamación se dejó caer».

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, por su parte, ha aprovechado gran parte de su turno de palabra para acusar a PP y Vox de aprovechar la comisión de investigación para construir bulos para atacar a la presidenta del Congreso y al conjunto de la institución.

Armengol ya prestó declaración el 13 de mayo, en la comisión del Congreso sobre los contratos investigados en el caso Koldo, Armengol. Aseguró que las mascarillas, que eran defectuosas, tenían como destino un uso civil y no los hospitales. Según la ex presidenta balear, se pretendía disponer de un «stock de seguridad» para proveer a la ciudadanía de mascarillas durante la desescalada.

Sin embargo, OKDIARIO reveló que las mascarillas entregadas por la empresa de la trama Koldo sí llegaron a los hospitales de Baleares; en concreto, al Hospital Universitario de Son Espases, donde había una partida de los 1,4 millones de unidades fake adquiridas por Gobierno de Armengol. Así consta en un correo electrónico remitido el 22 de mayo de 2020 por el jefe de logística del Hospital de Son Espases a una empresa de paquetería para que remitiera un lote de ellas para su análisis al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP).

Pese a conocer que las mascarillas eran defectuosas, el Ejecutivo balear avaló, el 12 de agosto de 2020, a la empresa ahora investigada, emitiendo un certificado de conformidad con el pedido de 1,4 millones.

Gracias a ese certificado, Soluciones de Gestión pudo recibir contratos públicos. En concreto, resultó adjudicataria del megacontrato del Ministerio de Sanidad, de 2.500 millones, para proveer de material sanitario a las comunidades autónomas.

Durante su comparecencia en el Congreso del pasado 21 de mayo, Armengol admitió que conocía a Koldo García como asesor del entonces ministro Ábalos, si bien negó «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

Unas horas antes de aquel mismo 21 de mayo, quien fuera director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Manuel Palomino, había revelado ante la comisión que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de García y que fue el entonces asesor de Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas.

«Quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie», afirmó Armengol en relación al contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión.