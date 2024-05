Armengol admite en el Congreso que habló con Ábalos y Koldo pero niega que fuese para comprar mascarillas

La actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha descartado contactos con Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, si bien ha rechazado que hablara con él «de la contratación de ninguna empresa» para la compra de mascarillas.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre los contratos investigados en el caso Koldo, Armengol ha admitido por primera vez que conoce a García. «Algunas veces he tenido alguna comunicación con él, pero no recuerdo haber hablado de esta cuestión», ha señalado. Ha afirmado también que, en los momentos más críticos de la pandemia, habló con el entonces ministro Ábalos aunque ha limitado esas conversaciones al cierre de puertos y aeropuertos.

«Pero quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie», ha proclamado Armengol en relación al contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión, empresa que se sitúa en el epicentro de la trama Koldo.

Este lunes, el que fuera director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Manuel Palomino, ha reconocido que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de Koldo García y que fue el entonces asesor de José Luis Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa para la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros.

Según ha dicho, no es capaz de recordar quién realizó esa llamada de 2020, pero ha señalado que esa persona le habló de que estaban preparando una compra acumulada de material y le preguntaba si necesitaban mascarillas para participar. Baleares quería mascarillas FFP2 y KN95, así que envió un mensaje al móvil que le dio su interlocutor del ministerio.

Y ese teléfono era el de Koldo García, que respondió con una llamada presentándose como asesor del Ministerio. Palomino le confirmó su interés en comprar mascarillas y le pidió detalles sobre el transporte del producto. Según ha relatado, Koldo le remitió al empresario Íñigo Rotaeche del que le facilitó el teléfono y el correo electrónico.

«Una presidenta no está en la contratación de expedientes», ha despachado Armengol ante la insistencia del Partido Popular sobre quién contactó desde Fomento para ofrecer a la empresa. Sobre este asunto no ha ofrecido ningún dato. La entonces presidenta de Baleares sólo ha señalado que se dio «más credibilidad» a Soluciones de Gestión porque venía avalada por el Gobierno.

El PP pide la dimisión

El portavoz del PP en la comisión, Elías Bendodo, ha reclamado la dimisión de la presidenta del Congreso tachando de «desprestigio» que Armengol esté al frente de la Cámara Baja.

«Usted ha sido la avalista de la trama. Gracias a su gobierno, la trama avanzó y pudo entrar en otras administraciones. Creo que debería haber dimitido hace meses», ha insistido.

Armengol ha derivado la contratación de las mascarillas a los técnicos del gobierno balear. Según ha defendido, el método de trabajo que seguían «escrupulosamente» era que los contactos de suministros que llegaban en aquel momento se canalizaban hacia los responsables del Servicio de Salud, «que eran los encargados de evaluar la conveniencia de cada una de las operaciones».