Las mascarillas falsas que compró Armengol a la ‘trama Koldo’ se usaron en los hospitales de Baleares

Las mascarillas falsas que compró Armengol a la empresa de la trama del caso Koldo llegaron a los hospitales de Baleares, en concreto al Hospital Universitario de Son Espases, donde había una partida de los 1,4 millones de unidades fake adquiridas por el anterior Govern de la hoy presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a la empresa Soluciones de Gestión.

Así lo pone en evidencia un correo electrónico remitido el 22 de mayo de 2020, cuando las mascarillas llevaban casi un mes en Palma, por el jefe de logística del Hospital de Son Espases a una empresa de paquetería para que remitiera un lote de ellas para su análisis al Centro Nacional de Medios de Protección(CNMP). «Necesitamos realizar un envío urgente con un paquete de pequeñas dimensiones que contiene mascarillas», reza el correo.

Por tanto, las falsas mascarillas no fueron apiladas en el clausurado Hospital de Son Dureta hasta el resultado de ese chequeo sobre su calidad, como ha venido defendiendo el anterior Ejecutivo socialista, sino que al menos una parte del lote adquirido a la empresa de la trama del caso Koldo estaba en el hospital de referencia de Baleares, el de Son Espases.

Es más, el resultado de los análisis confirmando que el material era defectuoso, y que no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2, no llegó de los citados laboratorios al IB-Salut hasta el mes de junio.

En concreto, un mes después de que el 5 de mayo de 2020 el Servicio de Salud de Baleares hubiera desembolsado de una tacada los 3,7 millones requeridos por la empresa vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro y ex diputado del PSOE José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto de la Cámara.

Sin conocer, por tanto, si las mascarillas cumplían o no los requisitos sanitarios requeridos, el Govern de Armengol liquidó el millonario contrato.

Que hubiera mascarillas del lote adquirido a Soluciones de Gestión en el Hospital de Son Espases pone en jaque el relato oficial del anterior Govern socialista, que siempre ha sostenido que esas falsas mascarillas nunca se distribuyeron, y que fueron almacenadas tras detectarse que eran fraudulentas.

Datos comprometedores

Un extremo éste que la diputada, presidenta de Vox en Baleares y portavoz en la comisión de investigación parlamentaria abierta en la Cámara balear, Patricia De las Heras, pone en duda porque cada día hay más lagunas en ese relato oficial.

Si como sostiene el anterior Govern de Armengol las mascarillas fake no llegaron a repartirse, y no se entregaron, ¿por qué se solicita su retirada en el Hospital de Son Espases, y no, en un almacén?

Y en segundo lugar, si no habían sido repartidas, ¿cómo surgió la sospecha de que eran defectuosas, y por qué entonces hay urgencia de que se recojan y manden a analizar, cuando llevaban casi un mes en Palma?

Es decir, si no se han repartido, primero no saben que son malas, segundo no tendrían urgencia en recogerlas y, tercero, no se habrían recogido en el hospital sino en un almacén donde, según el relato oficial del anterior Ejecutivo, estaban apiladas las cajas hasta conocer el resultado de los análisis.

Pero, además, y pese a conocer en junio que las mascarillas no reunían los requisitos requeridos, el 12 de agosto de 2020, a instancias de la empresa que las había suministrado, el Servicio de Salud de Baleares emitió un certificado de conformidad con el pedido de 1,4 millones de mascarillas fake adquirido a Soluciones de Gestión.

Con esa certificación en la mano, la empresa continuó recibiendo contratos públicos durante la pandemia, mientras las mascarillas falsas adquiridas por el Govern de Armengol habían sido ya retiradas por defectuosas con la incógnita aún por despejar de si habían sido, o no, utilizadas.