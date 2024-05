La Audiencia Nacional admite la personación del Govern balear como perjudicado en el ‘caso Koldo’

La Audiencia Nacional ha admitido la petición del Govern de personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, tras aportar la Comunidad la descertificación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato de 3,7 millones a la empresa investigada.

La personación dará acceso al Govern a la documentación de la causa, le posibilita abrir la vía penal para recuperar el dinero de las mascarillas fake y solicitar para ello las diligencias que considere oportunas.

Todo ello después de que el pasado mes de abril la Unión Europea descontara a Baleares los 3,7 millones de euros del contrato del caso Koldo con el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), una circunstancia que hizo valer la Comunidad ante la Audiencia Nacional para que le permitiera personarse como perjudicada.

El juez instructor, Ismael Moreno, había rechazado antes hasta en dos ocasiones la intervención del Govern como acusación porque el contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL se pagó con fondos europeos, por lo que entendía que el perjudicado sería, en todo caso, Europa.

No obstante, el departamento que dirige el vicepresidente Antoni Costa ejecutó una descertificación de fondos Feder, un paso que la Conselleria justifica en la aplicación de protocolos antifraude. La Abogacía de la Comunidad presentó entonces a la Audiencia un informe del Ministerio de Hacienda acreditando el descuento de fondos por parte de la UE, que ha recuperado el montante ingresado a Baleares.

Hay que recordar que el Govern de Armengol consiguió que la UE pagara las mascarillas ocultando que las mismas eran fraudulentas.

El Govern balear presidido por la actual presidenta socialista del Congreso, rectificó el anuncio inicial del contrato de mascarillas por 3,7 millones con la empresa del caso Koldo, para cargarlo a los fondos de la Unión Europea.

Lo hizo apenas cinco meses después de firmarlo. Primero pagó ese importe millonario con fondos propios de la Conselleria de Salud, pero posteriormente, cargó el gasto a los fondos Feder de la Unión Europea cuando ya sabía que las mascarillas recibidas por parte de la empresa vinculada al ex ayudante del ex ministro socialista, José Luís Ábalos, eran quirúrgicas y no FFP2.

El Govern de Armengol, al rectificar el contrato de la compra de mascarillas para poder cargarlo a la Unión Europea, no informó del fraude cometido por la empresa vinculada al ex ayudante de Ábalos.

Al tener conocimiento del fraude de las mascarillas, el Govern actual se adelantó a las posibles sanciones de la Unión Europea y descertificó los 3,7 millones de euros de unas mascarillas que nunca podían pagarse con fondos Feder al ser fraudulentas. La Unión Europea ya ha recuperado los 3,7 millones descontando este dinero de otros pagos pendientes a la Comunidad Autónoma de Baleares.

De esta modo, Baleares ha perdido los 3,7 millones de euros de las mascarillas del caso Koldo y es, en consecuencia, parte perjudicada.

Por cierto que respecto a la compra de estas mascarillas, esta mañana en la comisión de investigación del Parlament balear, el inspector que firmó el informe de inspección de Aenor de este lote de falsos productos sanitarios, José Miguel Pérez Segura, ha afirmado que «solo contó» palés y cajas máster que contenían los estuches o bolsas con las mascarillas adquiridas por el IBSalut a Soluciones de Gestión en la pandemia.

El inspector que firmó el informe de inspección de Aenor ha explicado que a él se le requiere «un domingo por la noche» para «ir a contar al día siguiente, lunes 27 de abril de 2020».

Según ha detallado, lo que hizo fue contar palés y cajas máster, para después multiplicar éstas por los palés y, además, abrir algunos de los estuches o bolsas que albergaban las cajas máster para comprobar que dentro había mascarillas y, de este modo, verificar que el número recibido de este producto era el que cabía esperar.

«No se hizo nada más aparte del conteo», ha señalado Pérez Segura, quien ha concluido que «este era el primer trabajo que hacía después de haber estado un mes en casa, debido a la pandemia» y que «nunca más se le volvió a requerir».