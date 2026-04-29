La exclusiva urbanización de Madrid en la que Naomi Campbell estaría buscando casa

La relación de Naomi Campbell con España no es nueva ni circunstancial. A lo largo de las últimas décadas, la supermodelo ha mantenido un vínculo constante con el país, al que regresa con frecuencia y, en muchas ocasiones, lejos del foco mediático. Ahora, ese lazo podría dar un paso más: los rumores apuntan a que la modelo estaría valorando establecer su residencia en Madrid, una ciudad que conoce bien y en la que ya vivió etapas significativas de su vida.

Según ha trascendido, Naomi habría iniciado la búsqueda de vivienda en una de las zonas más exclusivas del área metropolitana, la urbanización de La Finca, situada en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Se trata de un enclave conocido por sus estrictas medidas de seguridad, su discreción y la privacidad que ofrece a sus residentes, características especialmente valoradas por perfiles públicos de alto nivel.

La famosa urbanización de Madrid

La Finca se ha consolidado en los últimos años como uno de los lugares preferidos por empresarios, deportistas y figuras del mundo del espectáculo que buscan un entorno tranquilo sin renunciar a la cercanía con el centro de Madrid. De concretarse su instalación en esta zona, Campbell pasaría a formar parte de una comunidad en la que ya residen nombres conocidos como Borja Thyssen y Blanca Cuesta, el cantante Alejandro Sanz, Luis Alfonso de Borbón, la presentadora Cristina Pedroche junto a su pareja, el chef Dabiz Muñoz, o la actriz Paz Vega.

El posible traslado de la modelo no sería, en cualquier caso, una decisión improvisada. Su historia personal mantiene varios vínculos con España, entre ellos su relación con el bailarín Joaquín Cortés, con quien protagonizó uno de los romances más mediáticos de finales de los años 90. Durante aquel periodo, Campbell pasó algunas temporadas en Madrid, integrándose en la vida social de la capital.

La relación con Joaquín Cortés, sin embargo, tuvo un final abrupto. Uno de los episodios más recordados de su ruptura se produjo durante un viaje a Canarias, donde una fuerte discusión en un hotel acabó con ambos tomando caminos separados de forma inmediata. Cada uno abandonó las islas en vuelos con destinos distintos, poniendo fin a una etapa que había acaparado titulares tanto dentro como fuera de España.

Más de dos décadas después, el regreso de Naomi a Madrid se produciría en un contexto personal muy diferente. La modelo, que ha sabido mantener su relevancia en la industria de la moda durante más de 30 años, ha centrado en los últimos tiempos buena parte de su vida en su faceta como madre. En 2021, a los 51 años, anunció el nacimiento de su primera hija, y en junio de 2023 llegó su segundo hijo, un varón. Ambos nacieron mediante gestación subrogada.

Una vida discreta y hermética

Fiel a la discreción que ha ido reforzando en los últimos años, Campbell ha optado por preservar la identidad de sus hijos, evitando hacer públicos sus nombres o exponerlos en redes sociales y actos públicos. Este cuidado por la privacidad encajaría con el tipo de entorno que ofrece La Finca, donde la privacidad constituye uno de sus principales atractivos.

En paralelo a su vida familiar, la modelo continúa vinculada a círculos internacionales de primer nivel. A comienzos de 2024, distintas informaciones apuntaban a que mantenía una estrecha relación con el productor de cine saudí Mohammed Al Turki, con quien ha coincidido en diversos eventos sociales y culturales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la naturaleza de su vínculo, su presencia conjunta en citas relevantes ha alimentado las especulaciones.

La vida sentimental de Naomi ha sido objeto de atención mediática desde sus inicios en la esfera pública. A lo largo de los años, ha mantenido relaciones con figuras destacadas como el empresario ruso Vladislav Doronin, el italiano Flavio Briatore o el músico Adam Clayton.

Una nueva vida en Madrid

La posible mudanza a Madrid podría interpretarse también como parte de ese giro hacia una mayor estabilidad. España, y en particular la capital, ofrece una combinación de calidad de vida, proyección internacional y discreción que resulta especialmente atractiva para personalidades de su perfil.

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre la operación inmobiliaria ni sobre los plazos en los que podría producirse un eventual traslado. No obstante, el hecho de que la búsqueda se haya centrado en una zona tan concreta y exclusiva sugiere que, al menos, la idea de establecerse en Madrid está siendo considerada con seriedad.

De materializarse, la llegada de Naomi Campbell supondría un nuevo capítulo en la relación entre la supermodelo y España, marcada por episodios intensos, tanto personales como profesionales. También reforzaría el atractivo de determinadas zonas residenciales de la capital como destino para grandes fortunas y figuras internacionales.

En un momento en el que muchas celebridades optan por diversificar sus lugares de residencia, la elección de Madrid por parte de Campbell, si finalmente se confirma, consolidaría la posición de la ciudad como uno de los enclaves más codiciados de Europa para quienes buscan combinar visibilidad global y vida privada.