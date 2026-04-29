Adiós a una de las series más comentadas de Prime Video: acaban de cancelarla y es oficial

Como todos los años, las plataformas de streaming nos sorprenden con nuevas cancelaciones de series que sorprenden y enfadan a todos sus seguidores. En esta ocasión le ha tocado a la serie Gen V, que es el spin off de The Boys y que está centrado en las aventuras de unos jóvenes que tienen poderes y que está ambientada en la Escuela de lucha contra el crimen la Universidad de Godolkin. En Prime Video se pueden ver dos temporadas de ocho episodios de aproximadamente 50 minutos de duración y la primera se estrenó en 2023 y la segunda, la cual si nadie lo remedia será la última, se estrenó en octubre de 2025. Aunque en principio sus creadores habían hablado de la posibilidad de una tercera temporada, el cerrado final de la segunda entrega ya nos puso en la pista de que quizás sería la última de esta conocida serie.

La serie Gen V ha sido creada por Craig Rosenberg , Evan Goldberg y Eric Kripke y está basada de forma libre en el cómic The Boys We Gotta Go Now de Garth Ennis , Darick Robertson y John Higgins. Entre sus protagonistas están actores como Jaz Sinclair, Chance Perdomo , Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann o Shelley Conn. Esta serie es una buena opción para todos los que disfrutan con ficciones de superhéroes y los que son seguidores a muerte de The Boys. Si no la habéis visto todavía, os recomendamos que no os la perdáis porque aunque Prime Video haya decidido cancelarla es una de las mejores de superhéroes que hay en su catálogo.

¿De qué trata la serie Gen V?

Los protagonistas de esta serie son unos jóvenes superhéroes que estudian en la Escuela de lucha contra el Crimen que fue fundada por Thomas Godolkin. Estos jóvenes luchan por convertirse en los mejores de la universidad y no les importa saltarse las reglas y sus límites morales. Por ejemplo, Marie Moreau tiene el poder de manipular y convertir la sangre en un arma y Andre Anderson el de controlar el magnetismo.

Todos quieren tener la oportunidad de unirse a Los Siete, que es el equipo de superhéroes de élite de Vought International. Todo cambiará para estos jóvenes cuando los extraños secretos de esta escuela se empiecen a conocer y ellos tendrán que decidir el tipo de superhéroes que desean ser y si desean comenzar una rebelión.

En la segunda temporada de Gen V estos estudiantes seguirán luchando por sus derechos y se tendrán que entender con un nuevo decano que entrena a estos superhéroes como soldados desechables. Cate y Sam son considerados héroes, pero Marie, Jordan y Emma han sido culpados por lo que ocurrió y el ambiente acabará propiciando una guerra final contra los humanos.

El reparto de esta serie de superhéroes

Los protagonistas de la ficción Gen V son los actores que dan vida a los jóvenes superhéroes: Jaz Sinclair que interpreta el papel de la ambiciosa Marie Moreau, Chance Perdomo el de Andre Anderson , Lizze Broadway el Emma Meyer o Little Cricket, Maddie Phillips el de Cate Dunlap, Thor de Londres y Derek Luh el de Jordan Li y Asa Germann el de Samuel «Sam» Riordan.

También tienen un papel de peso en esta serie otros actores como Shelley Conn como Indira Shetty, la decana de la Universidad de Godolkin, Sean Patrick Thomas como Polarity , un superhéroe que también es el padre de Andre y directivo de la Universidad de Godolkin y Hamish Linklater como el decano Cipher de la Universidad de Godolkin, que llega en la segunda temporada. La serie Gen V cuenta con un reparto inmenso por lo que solo vamos a citar a los actores Patrick Schwarzenegger, Nicholas Hamilton, Maia Jae, Daniel Beirne y Alexander Calvert, entre otros muchos.

Entre las razones por las que Prime Video puede que haya decidido cancelar esta serie de superhéroes están sus altos costes de producción o el cambio de interés de Prime Video que ha decidido apostar por otros proyectos dentro del universo de The Boys como la nueva serie Vought Rising, que en principio se estrenará en 2027. Además, hay que recordar que el actor Chance Perdomo que daba vida al personaje Andre Anderson falleció de forma trágica en marzo de 2024, lo que fue un duro golpe para esta producción. Todas estas circunstancias pueden haber pesado a la hora de tomar la decisión.

Además de esta serie de superhéroes, el año pasado Prime Video canceló La rueda del tiempo, The Bondsman, Crueles intenciones, On Call o The Sticky, Estaremos atentos a las series que la plataforma de streaming cancelará este años porque seguro que Gem V no será la única.