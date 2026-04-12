El creador de ‘The Boys’ se pasa el juego: la serie de Prime ya supera la realidad

Los dos primeros episodios de la quinta y última temporada de The Boys acaban de llegar a Prime Video el pasado 8 de abril. Una última entrega de una de la series de mayor éxito en la plataforma de streaming en la que se espera ver la batalla final entre Patriota, Soldier Boy, Vought y compañía frente a Hughie, Carnicero, Luz Estelar y el resto de los rebeldes. Aunque todos sus seguidores esperan una gran batalla, pero ya ha trascendido que tendrá que ver más con una lucha de poder político. Una serie basada en la historieta homónima editada por el sello Wildstorm, cocreada por el guionista Garth Ennis y el dibujante Darick Robertson que es una crítica sobre los superhéroes y las grandes corporaciones. La primera temporada de esta serie se estrenó en 2019 en Prime Video y esta será la última de sus entregas.

Esta serie de superhéroes ha sido escrita por Garth Ennis y Darick Robertson y desarrollada para televisión por el escritor y productor de televisión estadounidense Eric Kripke. La última temporada de The Boys contará con el reparto habitual de esta serie en el que se encuentran actores como Karl Urban como William «Billy» Butcher, Jack Quaid como Hugh «Hughie» Campbell Jr., Antony Starr como John Gillman / Homelander y Erin Moriarty como Annie January / Starlight, entre otros. Esta última temporada ha sido producida por Sony Pictures Television en asociación con Point Grey Pictures, Original Film, Kripke Enterprises, Kickstart Entertainment y KFL Nightsky Productions.

Una de las grandes dudas es si el final de la serie será parecido al de la historieta o habrá algún cambio sustancial que provoque la decepción de sus seguidores, pero tendremos que esperar al 20 de mayo para descubrirlo.

¿Qué sabemos de la quinta y última temporada de The Boys?

La temporada final de la serie de superhéroes The Boys consta de 8 episodios de aproximadamente una hora cada uno y se ha comenzado a emitir el miércoles 8 de abril en la plataforma de streaming Prime Video con dos episodios consecutivos. Los siguientes miércoles se irán estrenando uno a uno hasta el 20 de mayo en el que se podrá ver el esperado episodio final con el que concluirá esta serie.

Por lo que ya sabemos, en esta última temporada el mundo se encuentra bajo el control total del dictador Homelander desde la Casa Blanca. Aunque algunos de los miembros de The Boys están encarcelados en “Campos de Libertad’, decidirán comenzar una resistencia desesperada, centrada en el uso de un virus letal contra los Supes y el regreso de Soldier Boy.

Según la sinopsis oficial de la plataforma de streaming Prime Video de la temporada 5: «Es el mundo de Patriota, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y egocéntricos. Hughie, Leche Materna y Frenchie están presos en un ‘campo de libertad’. Annie lucha por resistirse a la abrumadora fuerza de los Supes. Kimiko no está por ningún lado. Pero cuando Carnicero reaparece, listo y dispuesto a usar un virus que borrará a todos los Supes del mapa, desencadena una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo y sus habitantes».

El reparto de esta serie de acción

En esta última temporada la serie The Boys vuelve a contar con el elenco habitual en el que están Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie y Cameron Crovetti.

Además, en los nuevos episodios de la última temporada de The Boys se incorporan cuatro nuevos actores Ely Henry, Dylan Colton, Emma Elle Paterson y Maitreyi Ramakrishnan. Estos tres últimos interpretarán a los miembros de los Teenage Kix, el grupo de superhéroes adolescentes de Vought.

Aunque este será el final de la serie The Boys, sus seguidores tendrán la suerte de que este universo seguirá tres spin-offs diferentes . El primero Gen V se estrenó en 2023 y cuenta la historia de un grupo de jóvenes universitarios con superpoderes enfrentados también a la corporación Vought. El segundo es Vought Rising que todavía está en la fase de producción y se centra en la primera generación de superhéroes de la corporación Vought en la década de 1950 en la que estarán Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash). The Boys: Mexico es el tercero y todavía está en fase de desarrollo.

Tendremos que esperar hasta el 20 de mayo para conocer el final, pero esta nueva y última entrega de The Boys seguro que mantendrá el nivel que ha demostrado durante toda la serie y nos dejará a todos con la boca abierta. La serie The Boys es imprescindible para todos los amantes de las ficciones de superhéroes cargadas de acción y suspense y si todavía no la has visto, no te la puedes perder.