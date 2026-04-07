El final de ‘The Boys’ es inminente: sinopsis y fecha de estreno de la quinta y última temporada

Hace algunas semanas uno de sus creadores nos avisaba: no debemos esperar un final feliz en la quinta temporada de The Boys. Una sentencia que por otra parte, no debería sorprender a cualquiera que haya seguido la serie desde el estreno de su episodio piloto en 2019. Ahora, la quinta temporada está a punto de llegar a Prime Video acompañada de una ristra de críticas inmejorables que la califican como una despedida «sincera y destructiva». Pero ¿cuándo podremos ver la conclusión y enfrentamiento catártico entre el bando de Patriota y «los chicos» de el Carnicero? ¿seguirá expandiéndose el universo creado por Evan Goldberg, Seth Rogen y Eric Kripke?

Antes de ponernos a valorar cómo será el final de The Boys, hay que recordar como terminaron los personajes en la pasada ronda de episodios. Y es que los héroes principales están en su momento más oscuro. Patriota ha logrado el control del gobierno de Estados Unidos a través de una Ley Marcial que coloca a los súpers a cargo de la seguridad nacional del país. Para colmo, los únicos que pueden hacerle frente, Hughie, Kimiko, Frenchie y Leche Materna, han sido emboscados y capturados por Vought. El Carnicero, tras matar a Victoria Neuman, posee el poderoso virus con el que quiere crear un auténtico genocidio contra todos las personas con poderes. En medio de toda esta ecuación, en la escena post-créditos se reveló que Soldier Boy no estaba muerto, sino criogenizado y custodiado por el gobierno.

El final de ‘The Boys’: más brutal que nunca

Es una senda que la propiedad intelectual siempre ha cumplido. Cuando como espectador creías que The Boys te había dejado con la boca abierta con una escena gore insuperable, la ficción repetía su fórmula brutal dejando ese impacto a la altura del betún.

The final trailer for the final season. Have a watch. Have a weep. Then strap the fuck in, because we’re only a month away. pic.twitter.com/w97YdXGeoc — THE BOYS (@TheBoysTV) March 5, 2026

El último adelanto publicado por Amazon nos dejaba ver una buena secuencia de escenas de acción y combates que implicaban tanto al Carnicero y sus nuevas habilidades como la alianza entre Patriota y Soldier Boy. Parece imposible adivinar quién vivirá y quién morirá en este adiós que recupera a la mayoría de sus protagonistas. Desde Karl Urban como el Carnicero a Antony Starr como un Patriota que busca la inmortalidad. Junto a ellos, Jack Quaid, Erin Moriarty, Laz Alonso, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Susan Heyward y Valorie Curry vuelven a los personajes que conocemos.

Entre las principales novedades del reparto tenemos la aparición de Daveed Diggs como Oh Father, un súper en clave de líder religioso que difunde la propaganda de Patriota. También aparecerá Jared Padalecki, otro actor de Sobrenatural, aunque todavía desconocemos a quién interpretará.

¿Cuándo se estrena? ¿cuántos capítulos tendrá?

El final de The Boys dará comienzo mañana, día 8 de abril. Prime Video estrenará los dos primeros episodios y después emitirá uno semanal hasta llegar al octavo capítulo, concluyendo la serie el 20 de mayo.

Eso sí, en 2027 el terminal emitirá Vought Rising, la precuela de la serie que explorará un retorcido asesinato de los años 50 con Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash) como protagonistas.