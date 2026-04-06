Llega a Prime Video la adaptación de una de las mejores novelas en español: tiene 8 capítulos y es una auténtica joya

Desde su inicio como disciplina artística, el audiovisual ha vivido de las grandes narraciones de la literatura. Sólo hace falta echar un vistazo a las versiones de los relatos de Julio Verne en la obra de George Méliès o cómo algunas de las superproducciones comerciales de nuestro tiempo como Jurassic Park (1993) o la trilogía de El Señor de los Anillos. Este mes de abril, esta simbiosis entre el mundo de las letras y el terreno de la imagen tendrá un nuevo y ambicioso capítulo: Prime Video estrena un nueva adaptación de La casa de los espíritus.

Isabel Allende escribió en 1982 esta novela cumbre del Post-boom latinoamericano, generando desde su propia publicación un tótem vital y un referente absoluto dentro del realismo mágico. No existe una cifra exacta, pero habiendo sido traducida a más de 30 idiomas, sabemos que La casa de los espíritus ha vendido alrededor de 65 millones de ejemplares en todo el planeta. Sin embargo y a pesar de su éxito internacional, no existen demasiadas producciones que hayan apostado por ese traslado narrativo de las historias de la novelista al ecosistema del séptimo arte o al apartado televisivo. Entre otras cosas, dada la dificultad presente en un subgénero en el que resulta muy difícil encontrar un equilibrio real entre lo fantástico y la crudeza de la realidad.

La primera versión la tuvimos en 1993. Miramax y el cineasta danés Bille August conformaron un elenco de estrellas para ese primer salto del libro insignia de Allende. Ese acercamiento a La casa de los espíritus contó con la presencia de Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close, Meryl Streep, Vanessa Redgrave y Antonio Banderas en el reparto principal. Un año después, Banderas volvería a estar después en la versión de De amor y sombra y ya, mucho más tarde, en 2020, RTVE produjo la miniserie española, Inés del alma mía. Ahora, la última adaptación de Prime Video de La casa de los espíritus intentará mejorar todos los errores de su antecesora, apostando por la autenticidad actoral de un elenco hispanohablante, la posibilidad de desarrollo profundo de las tramas que siempre permite el formato de las series.

Prime Video estrena una nueva versión de ‘La casa de los espíritus’

A través de ocho episodios, La casa de los espíritus volverá a narrar la crónica de toda una saga familiar repleta de amores prohibidos en un enclave de revolución sangrienta. El seguimiento de la familia Trueba nos pone en la piel de toda una dinastía durante un siglo en el que los cambios sociales derivarán en una crisis por la cual, su autoritario patriarca y la nieta favorita se encontrarán en posiciones enfrentadas.

El casting tendrá una mezcla de actores latinoamericanos y españoles. El mexicano Alfonso Herrera dará vida al líder de la familia, Esteban Trueba, mientras que la española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi, se pondrán en la piel del personaje de Clara del Valle en las diferentes etapas de su vida. Cerrando el resto de roles secundarios, encontramos a Fernanda Castillo como Férula, Juan Pablo Raba como el tío Marcos y Aline Kuppenheim y Eduard Fernández como Nívea y Severo del Valle, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

Prime Video estrenará la serie de La casa de los espíritus el próximo 29 de abril. El terminal lanzará los tres primeros episodios y después emitirá uno cada semana hasta el lanzamiento final, el 13 de mayo.

La propia Isabel Allende y Eva Longoria producen el proyecto y Francisca Alegría y Andrés Wood ejercen como showrunners.