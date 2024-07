‘Vought Rising’: Prime Video anuncia la precuela de la serie de ‘The Boys’

La franquicia de The Boys le está dando muchas alegrías a Amazon Prime Video. Desde el reciente éxito en números de su última cuarta temporada, pasando por el spin-off Gen V, el cual nos sumergió en la universidad de este satírico universo de superhéroes. Antes, la compañía lanzo del mismo modo toda una serie de cortometrajes animados titulados The Boys Presents: Diabolical que indagaban un poco más en el mundo dominado mediáticamente por el conglomerado de Vought. Por tanto, no sorprende nada el anuncio de una nueva ficción de esta amada propiedad intelectual creada para la pequeña pantalla por Evan Goldberg, Seth Rogen y Eric Kripke. La nueva serie llevará por título Vought Rising y será una precuela protagonizada por un superhéroe al que conocimos en la tercera temporada: el Soldier Boy de Jensen Ackles.

La noticia fue revelada durante el panel que la serie The Boys obtuvo el pasado domingo en la Comic-Con de San Diego, a través de la aparición sorpresa en el Hall H de Ackles ante la emoción de unos asistentes que adoran al personaje y que tanto han echado de menos en la última ronda de capítulos. La confirmación de Vought Rising no hace otra cosa verificar el buen estado de salud de una marca que desde 2019 ya ha creado tantas historias paralelas, registrando las mayores audiencias de la plataforma. Por supuesto, esta nueva secuela producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios se verá de forma exclusiva en el servicio de streaming de la empresa creada por Jeff Bezos. Pero ¿de qué tratará Vought Rising? ¿Cuándo se estrenará? Por el momento, no existe una programación exacta, pero a todas luces llegará antes que la nueva temporada de Patriota y compañía.

¿De qué trata ‘Vought Rising’?

A falta de una sinopsis oficial sobre Vought Rising, Kripke y el showrunner Paul Grellong explicaron a la audiencia en qué consistiría la ambientación de este nuevo producto televisivo: «Estamos entusiasmados por traeros la próxima serie demencial del mundo de The Boys. Tratará un misterioso asesinato que tiene que ver con los orígenes de Vought en los años 50, con las primeras hazañas de Soldier Boy y las diabólicas maniobras de Stormfront, entonces conocida con el nombre de Clara Vought. Estamos impacientes por hacer volar vuestras mentes y perturbar vuestras almas con esta salaz y espeluznante saga empapada de sangre y Compuesto V».

Junto a Ackles, Aya Cash también repetirá papel como Stormfront, a quien conocimos en la segunda temporada siendo una las villanas principales y aliada sentimental de Patriota. Los dos actores ejercerán del mismo modo como productores, mientras que Grellong será nuevamente el director creativo y narrativo de la precuela. Vought Rising tendrá como productores ejecutivos a Kripke, Rogen, Goldberg, Darick Robertson y Michaela Starr. Sony y Amazon se unen a Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film para esta especie de expansión vintage de la ficción más bestial del mundo de los superhéroes.

(A continuación se mencionan varios spoilers de la última temporada de The Boys).

Los principales retos de ‘The Boys’

A pesar de sus evidentes resultados en los números y su positiva respuesta de la crítica internacional, la marca de The boys tiene varios retos que afrontar en su futuro más cercano. El primero de ellos será el de afrontar la segunda temporada de Gen V (con la renovación ya confirmada), sin poder contar con el trágicamente fallecido Chance Perdomo. Todavía no existe una fecha exacta para dicha continuación, pero la aparición clave de dos personajes de su reparto en el último capítulo de la cuarta temporada de la serie principal, nos hace pensar que podría funcionar como un preludio de la quinta temporada de The Boys.

Otro de los handicaps de los que parece adolecer la historia troncal es que hemos visto cómo la fórmula y narrativas de algunos personajes parecen un tanto agotadas. Kimiko sigue con los conflictos de su pasado, Frenchi está arrepentido de su vida de sicario y Carnicero todavía se debate si el fin justifica los medios para salvar a Ryan (Cameron Crovetti). A su favor, debemos decir que por otra parte, la historia de ha desprendido de algunos de sus mantras. Despidiendo a algunos personajes y con una victoria aparentemente definitiva para la empresa Vought, convertida en el arma principal de la nueva militarización de los Estados Unidos.

Aparentemente la segunda temporada de Gen V llegará en 2025, mientras que el hipotético cierre de The Boys hará su aparición en 2026. Habrá que esperar para conocer la fecha oficial de Vought Rising.