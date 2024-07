Pasó desapercibida y ahora es lo más visto de Prime Video: la serie que jamás pensarías que te iba a enganchar

Aunque al principio la serie The Boys pasó totalmente desapercibida, cuatro temporadas después podemos decir que es una de las más vistas de la plataforma de streaming Prime Video. De hecho la temporada 4 de The Boys sigue funcionando muy bien en Prime Video y ya va por el sexto episodio. Los seguidores de esta ficción de superhéroes desarrollada por Eric Kripke para Prime Video y basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson son cada vez más. The Boys sigue a un equipo de justicieros en su lucha contra diversos individuos con superpoderes que abusan de sus habilidades. La primera temporada se estrenó en 2019 ​y en mayo de 2024 esta serie ha sido renovada para una quinta temporada. Está claro que esta serie está en el punto álgido de su éxito y que tiene cuerda para rato.

Tras el éxito que obtuvo la segunda temporada de The Boys, Prime Video decidió expandir la franquicia con otras producciones. La primera ha sido la serie spin off Gen V que se centra en la actividad de una universidad exclusiva para personas con súper poderes. Esta universidad se llama Godolkin y la serie es una parodia de la Escuela de Xavier para Jóvenes Superdotados de los cómics X-Men de Marvel. Esta nueva serie se estrenó en Amazon Prime Video en septiembre de 2023 y también ha contado con un gran éxito de audiencia en la plataforma de streaming.

¿De qué trata la serie The Boys?

La serie The Boys está ambientada en un universo en el que los individuos conocidos como superhéroes son reconocidos por el público en general y trabajan para la poderosa corporación Vought International, que los lleva al lado oscuro. La mayoría no se comportan como superhéroes, sino que son arrogantes, egoístas y corruptos. Esta original serie se centra en dos grupos de personajes: los Siete, el principal equipo de superhéroes de Vought International, y The Boys que son los que quieren derribar a Vought y a los superhéroes corruptos.

El equipo de The Boys está liderado por Billy Butcher, todo un personaje que que desprecia a todas las personas con superpoderes y, en particular, a los Siete de Vought International. Estos están liderados por el violento Homelander con el que es totalmente imposible llegar a un acuerdo.

La serie se centra en los conflictos entre los dos grupos y en las pocas posibilidades de llegar a un acuerdo. También se van incorporando nuevos personajes como Hughie Campbell de The Boys, que se une a los vigilantes después de que su novia sea asesinada accidentalmente por A-Train, un miembro velocista de los Siete o Annie January, conocida como superheroína como Starlight, que se une a los Siete y que se tiene que quitar la venda sobre los héroes que admira.

El reparto de la serie The Boys en Prime Video

El actor Karl Urban interpreta el papel Billy Butcher, el líder de The Boys y un antiguo miembro del SAS. Un superhéroe bastante complejo que desconfía de todos los individuos con superpoderes. Urban tiene un odio tremendo hacia Homelander, a quien cree responsable de la desaparición de su esposa Becca Butcher.

Por otro lado, el actor Jack Quaid interpreta el papel de Hughie Campbell, un miembro civil de The Boys que se une a los vigilantes después de que su novia Robin sea asesinada accidentalmente por A-Train. Por otro el actor Antony Starr da vida a John / Homelander el extremadamente poderoso líder de los Siete que cuenta con poderes como el vuelo, la fuerza sobrehumana, la visión de calor y los rayos X. Aunque cuenta con una imagen pública impecable, tiene un carácter narcisista, sádico, hambriento de poder y muy despiadado con aquellos que no están a favor de sus ideales y políticas

Por último, el actor Erin Moriarty da vida a Annie January / Starlight, una joven superheroína que posee la habilidad de emitir rayos de luz a través de sus manos y la miembro más reciente en entrar a los Siete. Esta joven También es una de las pocas que cuenta con superpoderes y que intenta ayudar a las personas inocentes.

La cuarta temporada de The Boys

Esta nueva entrega comienza seis meses después de lo que ocurrió en la anterior y Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval que está bajo el control de Homelander. Aunque lleva poco tiempo en actividad, Billy Butcher debe encontrar una manera de trabajar con The Boys, quienes están hartos de sus mentiras, si quieren salvar al mundo antes de que no se pueda hacer nada.

En el reparto de la cuarta temporada The Boys están también los actores Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti que han estado en temporadas anteriores. También se unen al reparto Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.