Isabelle Junot comparte imágenes inéditas de su infancia en una fecha familiar clave

Este lunes, 20 de abril, Philippe Junot, conocido como el playboy de la década de los 90, habría cumplido 86 años. El empresario falleció el pasado mes de enero y, desde entonces, su familia no ha dejado de tenerle presente. Tanto es así, que en el día en el que habría soplado las velas, su hija Isabelle Junot no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir en su perfil oficial de Instagram unas fotografías de su infancia en las que aparece visiblemente feliz posando junto a su padre. «Joyeux anniversaire, papa», escribía, que traducido del francés significa «Feliz cumpleaños, papá».

En la primera fotografía aparece el empresario sosteniendo en sus brazos a la marquesa de Cubas recién nacida, mientras que en la segunda, el fallecido posa rodeado de los tres hijos que tuvo en común con Nina Wendelboe-Larsen: Victoria, Alexis e Isabelle. Una escena con la que, sin duda, esta última ha querido homenajear la unión familiar que Philippe siempre mostró de cara a la vida pública.

Este gesto ha vuelto a situar en la primera línea mediática la buena relación que Isabelle mantenía con su padre. De hecho, tras conocerse su fallecimiento, la esposa de Álvaro Falcó no dudó en deshacerse en halagos hacia él. «Estamos muy agradecidos de haberle tenido como padre y de estar ahora todos juntos como familia», expresó por aquel entonces. Más tarde, a través de sus redes sociales, tampoco tuvo reparo en dedicarle unas emotivas palabras. «La vida pasa, pero fuimos privilegiados de estar rodeados de amor. Y diversión, por supuesto», escribía, haciendo referencia a la unión que siempre les transmitieron sus padres tanto a ella como a sus hermanos.

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El momento agridulce de Isabelle Junot

El que hubiera sido el 86º cumpleaños de Philippe Junot ha llegado en un momento que podría definirse como agridulce para Isabelle. Y es que ha querido tener este gesto público con su padre apenas unos días después de vivir uno de los días más felices de su vida, concretamente tras dar a luz a su segunda hija en común con Álvaro Falcó.

Tal y como informó la revista del saludo, Isabelle Junot se convirtió en madre por segunda vez en la Clínica Ruber de Madrid y todo salió según lo esperado. De hecho, recibieron el alta médica en un periodo de tiempo breve, pudiendo descansar enseguida en su domicilio, el cual está ubicado en una de las zonas más exclusivas y caras de Madrid, exactamente en el parque de El Retiro, donde el precio por metro cuadrado supera los 7.000€, según el portal inmobiliario de Idealista. De esta manera, Isabelle está viviendo un gran momento personal al mismo tiempo que también se enfrenta a la ausencia de su padre y al desafío que le ha supuesto asumir su pérdida.