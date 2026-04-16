Así es la casa donde Isabelle Junot y Álvaro Falcó criarán a su segunda hija en común

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Isabelle Junot y Álvaro Falcó han dado la bienvenida a su segunda hija en común y, como no podía ser de otra manera, están viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Según ha publicado la revista del saludo, tras ponerse en contacto con fuentes cercanas al matrimonio, la empresaria dio a luz en la Clínica Ruber de Madrid el pasado fin de semana y, tanto ella como la recién nacida han recibido el alta y «se encuentran perfectamente» descansando en su domicilio.

Ha sido precisamente esta buena noticia la que ha situado en el centro del foco mediático el inmueble familiar donde, a partir de ahora, el primo de Tamara Falcó y su mujer criarán a Philippa, su primogénita, y a la benjamina del clan, de la que por ahora se desconoce su nombre.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó se casaron en abril de 2022 y, desde entonces, se han convertido en uno de los matrimonios más queridos y discretos de la jet set española. Residen en un elegante piso situado en una de las zonas más exclusivas y caras de Madrid, concretamente en el parque de El Retiro, cuyo precio por metro cuadrado supera los 7.000€, según el portal inmobiliario Idealista. Aunque la pareja siempre ha optado por salvaguardar su intimidad bajo los hilos más herméticos, lo cierto es que a través de las redes sociales Isabelle ha destapado a sus seguidores algunos de los rincones de su hogar, dejando al descubierto el estilo nórdico por el que han optado para decorarlo. Además, también han elegido la tendencia open concept, la cual apuesta por espacios abiertos y estancias compartidas en un mismo área.

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Se trata de una vivienda que cuenta con un salón, unido al comedor y a la cocina, donde predominan los tonos blancos y beige con pequeños detalles de color negro ubicados en las sillas de diseño que rodean una mesa de madera y en un cuadro geométrico que predomina en gran parte de la pared de la estancia por sus grandes dimensiones. En este mismo espacio, Isabelle tiene un rincón que utiliza como despacho para hacer frente a respectivos compromisos profesionales, con un escritorio frente a un amplio ventanal. Por su parte, la cocina tiene incorporada una isla tipo office de mármol.

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Por otro lado, el matrimonio también dispone de varias habitaciones, siendo una de ellas la de su hija mayor, Philippa. Medios como The Objective señalan que está decorada con un mobiliario infantil que encaja a la perfección con la temprana edad de la pequeña. Una línea que muy probablemente habrán querido seguir con el cuarto de la recién nacida, del cual aún no han trascendido detalles. Además, en el dormitorio principal, también se encuentra un gran armario empotrado con espejos que probablemente sea el absoluto protagonista del espacio.