Del reencuentro más incómodo entre ex a la huida de Victoria Federica: todo lo que no se vio de la fiesta del verano

El verano ya está aquí y Madrid lo ha celebrado por todo lo alto con uno de los eventos más esperados de la temporada en pleno centro de la ciudad. Hasta allí, se han desplazado numerosos rostros conocidos de nuestro país, los cuales desfilaron por una extensa alfombra roja para atender a los medios de comunicación que esperaban su llegada. COOL estuvo entre los presentes y, además de hablar con los invitados, fue testigo de ciertos detalles que, sin duda, prometen dar mucho de qué hablar en los próximos días.

El encuentro entre ex

Alice Campello y Álvaro Morata fueron dos de las figuras más destacadas de la convocatoria. Y es que no era para menos, ya que se trataba de la primera vez que posaban en un photocall desde que salió a la luz que habían decidido dar una nueva oportunidad a su historia de amor. Sin embargo, ambos optaron por mantener un perfil más bien bajo, evitando dar declaraciones y limitándose a posar para los fotógrafos antes de abandonar la alfombra con rapidez. Aun así, la expectación estaba servida, ya que su presencia coincidió con la de María Pombo y Pablo Castellano, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

María Pombo estuvo saliendo con Álvaro Morata mucho antes de conocer a Pablo. A día de hoy, ambos han rehecho sus vidas sentimentales y han formado sus respectivas familias, siendo poco habitual que coincidan en eventos junto a sus dos parejas. Una regla no escrita que se rompió el pasado jueves, 18 de junio, en el evento citado.

Delante de las cámaras no se produjo ningún saludo ni intercambio de palabras entre ellos, algo que se desconoce si ocurrió en el interior de la fiesta. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los presentes. Cuando Campello y Morata hicieron su entrada, Pablo Castellano dirigió la mirada hacia ellos en varias ocasiones y fue captado mordiéndose las uñas, un gesto que rápidamente ha sido interpretado por muchos como un episodio fruto de los nervios.

La espantada de Victoria Federica tras su ‘simpa’

Victoria Federica tampoco quiso perderse este evento en Madrid. Aunque en su caso, lo cierto es que su llegada fue un poco más polémica al ser la primera aparición tras los rumores que circulan sobre el supuesto simpa que realizó junto a su hermano en el Hotel Palace. Fue la periodista Isabel González la encargada de sacar a la luz estas informaciones, poniendo en el punto de mira a los hijos de la infanta Elena. De esta manera, la apodada como Vic protagonizó una auténtica espantada durante el photocall, posando rápidamente, no dando ningún tipo de declaración e ignorando las preguntas que los periodistas le lanzaban sobre este incidente.

El interior de la fiesta

Después del photocall, los VIPS dieron el pistoletazo de salida a la fiesta, organizada junto a la plaza de la estación de Nuevos Ministerios de Madrid. En el espacio, montaron un escenario donde varios artistas cantaron para los invitados. Olivia Bay, ex concursante de Operación Triunfo, fue una de las primeras en interpretar sus famosos temas, seguida de María Becerra, Willy Bárcenas y Ralphie Choo. Aunque este último creó cierta polémica al pasar de largo por el photocall y no atender a los medios, aun siendo embajador de la campaña que patrocinaba el evento.