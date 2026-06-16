Victoria Federica y Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón han vuelto a protagonizar una de esas escenas que rápidamente despiertan la atención de la crónica social. Los hijos de la infanta Elena están disfrutando al máximo del regreso temporal del joven desde Abu Dabi, donde reside desde hace varios años, y han recuperado algunas de sus grandes pasiones compartidas, entre ellas el mundo de los toros.

Los dos hermanos no quisieron faltar a una de las citas más señaladas del calendario taurino: la tradicional corrida de la Beneficencia en la plaza de toros de Las Ventas. Una tarde especialmente significativa por la presencia de Andrés Roca Rey, uno de los toreros más cercanos a ambos y protagonista indiscutible de la jornada.

Sin embargo, más allá del resultado del festejo, una información desvelada por Isabel González en el programa Es la Mañana de Federico ha colocado a Victoria Federica y Froilán en el centro de una inesperada controversia.

Una cuenta pendiente en el Hotel Palace que habría superado los 300 euros

Según relató la periodista en esRadio, el episodio habría tenido lugar en el Hotel Palace de Madrid, donde Roca Rey se habría alojado durante su estancia en la capital. González explicó que el diestro habría elegido este establecimiento frente al Wellington por una cuestión de superstición: «Antes iba al Ritz y, como el año pasado no le fue bien allí, se fue al Palace».

Fue precisamente en la cafetería del emblemático hotel madrileño donde, siempre según la versión ofrecida en antena, se habría producido la polémica escena. Victoria Federica y Froilán habrían acudido al lugar junto a varios amigos de su círculo cercano mientras esperaban encontrarse con el torero.

Entre los acompañantes mencionados figuraban Berenice Lobatón y Jorge Navalpotro, mientras que Tana Rivera, pareja de Roca Rey, no habría formado parte de aquel grupo.

La controversia llegó después, cuando Isabel González aseguró que los jóvenes habrían abandonado el establecimiento sin abonar las consumiciones realizadas. «Llegan a la cafetería del Palace la pandilla de amigos. Se ponen a tomar consumiciones a la espera de que baje Roca Rey y les salude. Y, de repente, se largan sin pagar la cuenta», afirmó la comunicadora.

De acuerdo con su relato, el importe de la factura habría ascendido a más de 300 euros y finalmente habría sido asumido por una persona del entorno del grupo. «Allí estaba el CEO de una empresa que se llama Modular Home, que se hizo responsable de esta factura», añadió.

Victoria Federica y Froilán, de nuevo en el foco mediático

Por el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido públicamente esta información, que ha generado numerosos comentarios en redes sociales. La repercusión no sorprende teniendo en cuenta la constante atención que despiertan los nietos del rey Juan Carlos y la reina Sofía.

Lo cierto es que el reencuentro entre Victoria Federica y Froilán, marcado por los planes familiares, los amigos y su afición por la tauromaquia, ha vuelto a situarles en el escaparate mediático. Una nueva historia que, de confirmarse, se sumaría al particular historial de anécdotas que acompaña a dos de los miembros más populares de la familia de la infanta Elena.