Bad Bunny se despide de Madrid en modo estrella total: su último plan gastronómico en sudadera y chanclas

Bad Bunny ha puesto punto final a su intensa y mediática estancia en Madrid tras cerrar este lunes 15 de junio el décimo y último concierto de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos en el estadio Metropolitano. Han sido diez noches consecutivas de llenos absolutos en la capital en apenas dos semanas, un paso arrollador por España que ha consolidado al artista puertorriqueño como uno de los fenómenos musicales más influyentes del momento y que ha reunido a más de 640.000 asistentes, entre ellos numerosas caras conocidas del mundo del cine, la televisión y la política.

Durante su estancia en la ciudad, el artista Bad Bunny ha mantenido en todo momento un perfil discreto, alejándose del foco mediático fuera del escenario y apostando por la tranquilidad de uno de los hoteles más exclusivos de la capital, el Rosewood Villa Magna, donde ha pasado la mayor parte de su tiempo entre concierto y concierto. A pesar de la expectación generada en torno a su presencia en Madrid, el cantante ha evitado grandes apariciones públicas, centrado en la preparación de sus actuaciones y en el descanso necesario para afrontar un calendario tan exigente.

Sin embargo, antes de abandonar definitivamente la capital, el artista ha realizado un último plan gastronómico en solitario, acudiendo a comer al restaurante del Hotel Ritz, otro de los establecimientos de lujo más emblemáticos de Madrid. Su salida ha llamado la atención precisamente por la discreción con la que ha intentado moverse, especialmente en un contexto de altas temperaturas que han superado los 30 grados en la ciudad. Aun así, Bad Bunny ha optado por un estilismo llamativo pero pensado para pasar desapercibido, con chaqueta ligera con capucha, camisa de rayas en tonos claros, camiseta blanca, vaqueros anchos, chanclas rojas y grandes gafas de sol negras.

El paso del artista por Madrid no solo ha estado marcado por la música, sino también por el impacto social y mediático de sus conciertos, que han convertido al Metropolitano en un punto de encuentro constante durante casi dos semanas. Cada una de las diez fechas ha registrado aforo completo y ha generado un notable movimiento en la ciudad, tanto en la hostelería como en el turismo, con miles de seguidores desplazados desde distintos puntos de España y del extranjero para asistir a los espectáculos.

Además, sus conciertos han contado con la presencia de numerosas personalidades conocidas, lo que ha contribuido a amplificar aún más el fenómeno. Entre los asistentes se han visto rostros populares del cine y la televisión, así como figuras del entretenimiento digital y del ámbito político, consolidando el carácter transversal del artista y su capacidad para atraer públicos muy diversos. Incluso se ha comentado la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el entorno del evento, en una muestra más del alcance del fenómeno musical en la capital.

Uno de los momentos más comentados de esta serie de conciertos ha sido también la aparición sorpresa del cantante canario Quevedo, que compartió escenario con Bad Bunny en una de las noches más destacadas del ciclo. Su participación fue interpretada como un guiño especial al público español y generó una gran repercusión en redes sociales, convirtiéndose en uno de los instantes más virales de toda la gira en Madrid. Tras este cierre en la capital, Bad Bunny ya ha abandonado España para continuar con su gira europea, que retomará el próximo 20 de junio en Düsseldorf, Alemania. Con este nuevo tramo del tour, el artista sigue adelante con una agenda internacional que lo llevará por distintas ciudades del continente, manteniendo el impulso de un proyecto que ha sido uno de los más ambiciosos de su carrera reciente.