Carlos Adán, director de Comunicación de Fiat: «El nuevo 500 Hybrid reivindica la esencia italiana de la marca»

Hay coches que se presentan en auditorios y otros que se entienden mejor al volante. Para descubrir el nuevo Fiat 500 Hybrid, la marca italiana eligió una ruta que iba mucho más allá de una simple prueba de conducción. El recorrido, que partía de Madrid y serpenteaba por carreteras secundarias y puertos de montaña hasta llegar a Brihuega, estaba diseñado para poner a prueba al renovado icono italiano, pero también para sumergirnos en el universo que siempre ha acompañado al 500: una forma de entender la vida donde el diseño, el disfrute y la belleza cotidiana tienen tanto peso como la tecnología o las prestaciones.

Durante esta experiencia tuvimos ocasión de conversar con Carlos Adán, director de Comunicación de Fiat, que explicó las claves del regreso de la versión híbrida y la filosofía que hay detrás de un modelo que reivindica sus raíces italianas mientras se adapta a las nuevas necesidades de movilidad. El destino era Castilla Termal Brihuega, un hotel instalado en la antigua Real Fábrica de Paños del siglo XVIII, cuyos jardines evocan paisajes toscanos y donde el tiempo parece discurrir a otro ritmo. Allí, entre piscinas termales, aperitivos al atardecer y una cena en clave local, Fiat presentó un modelo que reivindica sus raíces mientras mira al futuro.

Una carretera para demostrar que el híbrido era necesario

Durante años, el Fiat 500 se convirtió en uno de los grandes símbolos de la movilidad urbana europea. Sin embargo, la apuesta exclusiva por la electrificación dejó a muchos de sus seguidores esperando una alternativa que conservara el espíritu original del modelo sin las limitaciones que todavía perciben algunos conductores en los vehículos eléctricos.

La respuesta llega ahora con el nuevo Fiat 500 Hybrid, equipado con un motor FireFly de tres cilindros y sistema Mild Hybrid de 12 voltios. Sobre el papel, las cifras son importantes. Pero durante la ruta hacia Brihuega quedó claro que Fiat quería transmitir algo más.

«La vuelta del híbrido era muy esperada por la marca», explicaba Carlos Adán durante la presentación. «Queríamos recuperar un poco el espíritu cien por cien italiano del Fiat 500».

El recorrido elegido no fue casual. Frente a la ciudad, hábitat natural del modelo, Fiat propuso una escapada que incluía carreteras reviradas, desniveles y paisajes rurales. Un ejercicio pensado para demostrar precisamente aquello que muchos clientes reclamaban: la posibilidad de salir de la ciudad sin preocuparse por autonomías, puntos de recarga o planificación previa.

El coche mantiene sus dimensiones compactas y su agilidad característica, pero ahora suma esa versatilidad que permite improvisar una escapada de fin de semana.

El icono que sigue siendo reconocible a primera vista

Pocos automóviles pueden presumir de ser identificables incluso sin mostrar el logotipo de la marca. El Fiat 500 pertenece a ese selecto grupo.

Durante la presentación, los responsables de la firma insistieron en que uno de los grandes retos había sido evolucionar el diseño sin alterar su personalidad.

«Con decir 500 ya sabemos de qué estamos hablando sin necesidad de nombrar la marca», comentaba Carlos. Y es cierto. Sus proporciones, los característicos grupos ópticos redondeados y ese aire simpático que lleva acompañándole desde 1957 siguen intactos.

La nueva generación gana presencia visual. Es ligeramente más robusta, más musculosa y ofrece una mayor sensación de amplitud interior. Pero sigue conservando ese carácter chic que ha convertido al modelo en un objeto de deseo durante décadas.

Porque si algo quedó claro en Brihuega es que Fiat no considera el 500 un simple utilitario. «Es un coche aspiracional, un coche de estilo, un coche chic para moverte por la ciudad», señalaron durante la presentación.

Un pedazo de Italia en el corazón de Guadalajara

La elección de Brihuega tampoco fue fruto del azar. Mientras el sol comenzaba a caer sobre los jardines de Castilla Termal Brihuega, con un Aperol Spritz en la mano y las hileras de cipreses dibujando el horizonte, resultaba fácil entender la conexión.

«No estamos aquí por casualidad», explicaba Carlos Adán. «Es lo más parecido que hemos encontrado a Italia cerca de Madrid».

Y no era una exageración.

El hotel ocupa la histórica Real Fábrica de Paños impulsada por Carlos III, un edificio monumental restaurado con sensibilidad contemporánea. Sus jardines geométricos, la arquitectura de inspiración palaciega y las vistas abiertas recuerdan inevitablemente a ciertas estampas de la Toscana.

Tras la ruta, la experiencia continuó en las instalaciones termales del hotel. Piscinas de aguas mineromedicinales, circuitos de bienestar y espacios diseñados para desconectar del ritmo acelerado de la ciudad sirvieron como contrapunto perfecto a una jornada de conducción.

La sensación era la misma que transmite el nuevo Fiat 500 Hybrid: tecnología actual, pero sin renunciar al placer de las cosas sencillas.

Tecnología para disfrutar, no para complicar

Aunque el diseño y la herencia histórica son argumentos fundamentales, el nuevo 500 también da un importante salto tecnológico.

La conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, la pantalla táctil de gran formato y las múltiples ayudas a la conducción permiten que la experiencia sea más intuitiva que nunca.

«Lo que pretendemos es simplificar la vida», explicaba Carlos durante el encuentro. «Más espacio, más comodidad, más tecnología y más seguridad que ninguna de las versiones anteriores».

El equipamiento incluye frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico y numerosos asistentes pensados especialmente para el entorno urbano.

Todo ello sin perder esa atmósfera de calidad percibida que siempre ha diferenciado al modelo. Materiales cuidados, detalles exclusivos y acabados que recuerdan constantemente que estamos ante un coche con una fuerte personalidad.

El estilo de vida italiano como filosofía

Quizá la frase que mejor resume el lanzamiento llegó al final de la presentación.

«Fiat 500 representa el estilo de vida italiano», afirmó. «Una forma de vivir basada en el disfrute, la diversión, la emoción y en saber apreciar las cosas, pero siempre con estilo».

Después de una jornada recorriendo carreteras secundarias, atravesando paisajes castellanos y terminando la tarde en un jardín que parecía trasladado desde la Toscana, aquella definición cobraba todo el sentido.

Porque el nuevo Fiat 500 Hybrid no pretende revolucionar la movilidad. Su propuesta es más emocional que eso. Busca recuperar la esencia de un icono que durante décadas ha representado una manera optimista, elegante y desenfadada de moverse por el mundo. Y hacerlo, además, sin renunciar a las necesidades de la conducción actual.

Una combinación que, en Brihuega, encontró el escenario perfecto para contar su historia.