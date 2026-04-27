Isabelle Junot y la confesión sobre su infancia que nadie entiende: «No puedo dar besos en público, mi madre me lo ha prohibido»

Isabelle Junot atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida. La marquesa de Cubas ha dado la bienvenida a su segundo hijo en común con Álvaro Falcó el pasado 14 de abril, un acontecimiento que ha llenado de luz una etapa marcada también por el duelo reciente por la pérdida de su padre.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo en su entorno cercano y entre sus seguidores, que han seguido de cerca la evolución de una figura que, pese a su posición aristocrática, ha cultivado una imagen pública cercana y alejada del exceso de exposición. En esta ocasión, la felicidad por la llegada de su hija se entrelaza inevitablemente con la memoria reciente de un episodio doloroso: el fallecimiento de su padre, Philippe Junot, el pasado 8 de enero, a los 85 años.

La coincidencia entre la vida y la pérdida ha marcado profundamente estos últimos meses para Isabelle, que ha reconocido en distintas ocasiones la complejidad emocional de este periodo. Sin embargo, la llegada de Simona ha supuesto, según nuestros datos, un punto de inflexión emocional, un motivo de celebración que ha devuelto cierta serenidad al núcleo familiar.

Una infancia muy estricta

Isabelle Junot ha compartido una confesión que ha llamado especialmente la atención por su carácter íntimo y por la sorpresa que ha generado entre sus seguidores. En varias intervenciones, la empresaria ha hablado de su infancia y de la educación recibida en el seno familiar, en particular de la influencia de su madre, la ex modelo danesa Nina Wendelboe-Larsen.

En este contexto, ha revelado una norma que ha marcado su forma de comportarse en público desde pequeña y que, aún hoy, sigue condicionando ciertos gestos cotidianos. «Ya no puedo dar besos en público. Pero eso nunca me han dejado… Mi madre me lo ha prohibido desde pequeña. Ella era la estricta, entonces los modales eran muy importantes», ha explicado.

Todo esto ha generado sorpresa por lo infrecuente de la costumbre en el ámbito social actual, pero también ha abierto una ventana a la educación recibida por Junot, basada, según ella misma ha descrito, en la disciplina y en la importancia de la contención en determinados contextos públicos.

Este tipo de recuerdos ha permitido al público conocer una faceta menos visible de la aristócrata, más allá de su imagen mediática o de su papel en la esfera social española. La propia Isabelle ha insistido en varias ocasiones en que su formación familiar ha sido determinante en la manera en la que se comporta y se relaciona en su vida adulta.

Hija de Nina Wendelboe-Larsen y del empresario francés Philippe Junot, Isabelle creció en un entorno internacional y vinculado a la alta sociedad europea, con conexiones familiares con distintas ramas de la aristocracia del continente. Sin embargo, su trayectoria personal ha estado marcada por una voluntad constante de construir una identidad propia, tanto en el ámbito profesional como en el mediático.

La trayectoria de Isabelle Junot

Más allá de la actualidad más inmediata, la figura de Isabelle Junot ha despertado también interés por su trayectoria pública, especialmente tras su participación en la séptima edición de MasterChef Celebrity. En el concurso, la aristócrata sorprendió al público y demostró una imagen tan cercana como divertida. Después de esto, ganó muchos seguidores.

Al inicio del programa, su nombre era poco conocido para gran parte de la audiencia. Sin embargo, con el paso de las semanas fue ganando visibilidad y afecto, tanto entre sus compañeros como entre el jurado. Su evolución dentro del formato contribuyó a construir una imagen distinta a la que, en ocasiones, se asocia a las figuras vinculadas a la aristocracia: la de una mujer accesible, con sentido del humor y dispuesta a exponerse fuera de su zona de confort.

Casada con Álvaro Falcó desde abril de 2022, Isabelle Junot entró formalmente a formar parte de la nobleza al convertirse en marquesa consorte de Cubas. Este cambio supuso un giro relevante en su vida, no sólo por el reconocimiento social del título, sino por las implicaciones públicas que conlleva. Ella misma lo ha reconocido, pues quiere que todo el mundo conozca su punto de vista.

«Más que famosa por sorpresa, soy más bien celebrity por sorpresa. Ha sido casarme y… Yo vivía una vida muy tranquila, yo estaba en casa, podía bajarme en pijama, sin maquillaje… Y de repente pues no, ya no puedo. Ahora tengo que tener cuidado, tengo que estar todo el rato pendiente, tengo que mirar hacia atrás», ha explicado.

Entre la intimidad de sus recuerdos, las exigencias de su posición social y la atención mediática que la rodea, Isabelle Junot continúa transitando un camino en el que la esfera privada y la pública se entrelazan de forma constante, dibujando el perfil de una figura que ha sabido reinventarse sin renunciar a su historia.