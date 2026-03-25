Isabelle Junot está viviendo un momento vital y profesional lleno de emociones. La socialité, influencer y experta en nutrición ha presentado su primera colección como diseñadora en colaboración con la marca Minicoton, un proyecto muy personal que surge de su experiencia como madre y que refleja, según ella misma ha confesado a las cámaras de Gtres, su visión integral de la maternidad. Esta etapa de creatividad coincide con la recta final de su segundo embarazo, para la que Junot asegura estar «lista»: «Me apetece un montón», comenta entre sonrisas.

«Muy bien, emocionada, la verdad», ha confesado Junot durante la presentación, dejando claro que la ilusión y la emoción marcan esta etapa. «Se está haciendo cada vez más real esto, lo que viene», añade, en referencia tanto al lanzamiento de su colección Minicoton como a la llegada del bebé, un proyecto que no es una colaboración puntual, sino una implicación total en la creación de productos que transmiten su personalidad.

Isabelle Junot en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Una colección inspirada en la maternidad real

Aunque es su debut como diseñadora, Isabelle Junot no es nueva en la relación con la marca. Todo comenzó hace aproximadamente dos años, coincidiendo con la llegada de su primera hija, Philippa, fruto de su matrimonio con Álvaro Falcó. «Tenemos una relación desde hace un par de años ya, cuando llegó mi primera hija, Philippa», relata Junot. En aquel momento, descubrió una marca que no solo le atraía estéticamente, sino que compartía sus valores: ética, creatividad y atención al detalle.

Lo que terminó de conquistarla fue la visión integral de la maternidad que la marca proponía: productos pensados no solo para el bebé, sino también para acompañar a la madre en todas las etapas, desde el preembarazo hasta el posparto. «Me encantaba que no solo fuera para el bebé, sino también para acompañar a la madre», explica Junot, destacando que su colección de maternidad busca combinar estética y funcionalidad, haciendo la vida más fácil a las madres reales.

Isabelle Junot en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La colección incluye desde accesorios para bebés hasta la forma de vestir el carrito y al propio bebé, con un enfoque que aporta personalidad a cada elemento. «Dar mucha personalidad a tus gadgets, a cómo vistes tu carrito, tu hijo… me pareció como un mundo muy divertido», confiesa Junot, mostrando el entusiasmo con el que ha abordado el proyecto.

Un proyecto profundamente personal

La influencia de la maternidad y su propia identidad cultural se refleja en cada pieza. Isabelle Junot no solo ha prestado su nombre a la colección, sino que ha trabajado mano a mano con Natalia y todo el equipo creativo para transmitir su universo. «La idea era cómo transmitir un poco mi mundo», explica. Su identidad se basa en una mezcla de raíces: francesa, danesa y neoyorquina, que se reflejan tanto en los estampados como en los materiales.

Por un lado, la influencia francesa aparece en estampados florales de aire vintage y romántico, inspirados en tejidos antiguos del siglo XIX. «Muy mono, muy coqueto», describe Junot. Por otro, la herencia americana se refleja en el uso de denim reciclado, aportando frescura y un toque casual, mientras que la sensibilidad danesa se manifiesta en la elección de materiales sostenibles como el algodón orgánico y los tejidos reciclados.

Isabelle Junot en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Junot también incorpora su experiencia profesional como nutricionista, con un enfoque de bienestar integral que influye en la funcionalidad de los productos. Según ella, la colección busca ir más allá de lo estético para ser útil y emocional: «Pensar más allá de lo estético y usar también lo práctico para que sea parte de tu viaje con tu hijo, que puedas crear esa historia». Bolsos organizadores con compartimentos específicos y accesorios pensados para el día a día son un ejemplo de cómo combina estilo y utilidad.

La recta final antes de la llegada de su segunda hija

Además de su estreno como diseñadora, Isabelle Junot atraviesa la recta final de su embarazo y espera a su segunda hija. La primera hija, que lleva el nombre en honor a su abuelo materno, ha sido partícipe desde el inicio de esta nueva etapa. «Yo le doy mucho protagonismo para que sea su ilusión también», comenta Junot, que observa cómo su pequeña se prepara para recibir a su hermana con alegría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabelle Junot (@isabellejunot)

El anuncio del sexo de la bebé se hizo de forma íntima y original: los marqueses de Cubas organizaron una pequeña celebración en casa, partiendo una tarta que reveló el color rosa. «Por alguna razón me ‘veía’ caminando por la calle con dos niñas… ¡y qué felicidad poder darle una hermana a mi Philippa!», compartía entre risas.

Lejos de frenar su actividad profesional, esta nueva maternidad se ha convertido en fuente de inspiración creativa y profesional. Entre la preparación del hospital, la maleta y las primeras puestas, Junot ha afrontado esta etapa con ilusión y realismo, demostrando que la maternidad puede ser un motor para la creatividad. Con este debut, Isabelle Junot no solo firma una colección de maternidad Minicoton que combina estética, funcionalidad y sostenibilidad, sino que también comparte con el público un proyecto cargado de emoción, raíces y experiencias personales.