Las tormentas saltan al este y aumenta el riesgo en cinco comunidades: dónde lloverá con mas fuerza este viernes

En España, las tormentas más intensas están previstas para el día de hoy. Sin embargo, cambiarán de ubicación y afectarán sobre todo a las zonas del este peninsular, poniendo en alerta a cinco comunidades autónomas que hasta ahora no habían registrado precipitaciones tan abundantes. Los expertos alertan de la posibilidad de lluvias torrenciales, granizadas y vendavales en: Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha, zonas que se encuentran bajo vigilancia.

Las zonas afectadas

Las previsiones meteorológicas señalan que las tormentas se desplazaran hacia el este respecto a jornadas anteriores. Las comunidades con mayor riesgo serán Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha, donde se espera una formación de núcleos tormentosos capaces de descargar elevadas cantidades de agua en poco tiempo. En Aragón, los fenómenos más intensos se podrían concentrar en Teruel, el Pirineo oscense y la Ibérica zaragozana. En los casos de Navarra y Cataluña, las fuertes lluvias llegarán a las áreas de montaña cercanas al Pirineo y serán las más expuestas. Y en la zona de La Rioja, las precipitaciones más destacadas podrían registrarse en el entorno de la Sierra Ibérica.

Los principales riesgos

Los meteorólogos exponen que algunos núcleos tormentosos podrían ser superiores y dejar acumulados entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Además, las tormentas podrían llegar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, con riesgo de microrráfagas en zonas de Navarra, Aragón, La Rioja y el este de Castilla y León. Los especialistas mencionan que este tipo de fenómenos se caracterizan por una distribución muy irregular, lo que genera que algunas localidades puedan registrar incidencias importantes y otras cercanas no notarían estas precipitaciones.

El caso de Castilla y León

El foco principal de este tiempo se desplazará hacia el este, aunque Castilla y León continuará siendo una de las regiones con riesgo de tormentas más fuertes. Además, las provincias de Burgos, Soria y Segovia podrían verse afectadas por tormentas intensas durante la segunda mitad del día. Al mismo tiempo, no se descartan chubascos tormentosos aislados en otras zonas del interior peninsular, incluida la Sierra de Madrid y algunas áreas montañosas del norte y noroeste de Andalucía.

¿Cuándo se irá este temporal?

Los meteorólogos resaltan que la combinación de aire frío en altura, temperaturas elevadas y convergencia de vientos seguirán siendo la causa de la formación de tormentas durante los próximos días. Esto sucederá antes de la llegada de la primera ola de calor del verano, que podría elevar los termómetros considerablemente en buena parte de España.