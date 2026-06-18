La AEMET activa avisos amarillos en 4 provincias de España por fuertes lluvias y vientos a partir de las 15:00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos amarillos a partir de las 15:00 horas de este jueves en cuatro provincias españolas debido al riesgo de lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento. Esto llegará provocado por el desarrollo de nubes convectivas durante la tarde, un fenómeno que dejará un notable descenso de las temperaturas en algunas zonas del interior peninsular.

La zona más afectada: Castilla y León

En Castilla y León ganará la inestabilidad durante las próximas horas con la aparición de tormentas localmente fuertes, sobre todo en áreas del norte y oeste de la comunidad. Según los expertos y las previsiones, las precipitaciones podrán ir acompañadas de aparato eléctrico, granizo y rachas de viento intensas. Esto ha llevado a la activación de avisos preventivos por parte de la AEMET.

La bajada de las temperaturas

En Castilla y León, la entrada de aire más fresco asociada a la nubosidad convectiva provocará un descenso térmico significativo en diferentes provincias castellanoleonesas. Por otro lado, las máximas podrían reducirse varios grados con respecto a jornadas anteriores, de esta forma ofrece un respiro temporal antes de la llegada de nuevos episodios de calor previstos para los próximos días.

El resto de provincias en aviso

Los avisos amarillos condicionan a varias zonas del país donde se esperan lluvias intensas en cortos periodos de tiempo y fuertes rachas de viento. Un nivel amarillo que no implica un riesgo generalizado para la población, pero sí que puede generar incidencias puntuales en actividades al aire libre, desplazamientos por carretera y zonas expuestas a fenómenos tormentosos. Además, este fenómeno meteorológico hará su aparición también en comunidades cercanas como Asturias y Cantabria.

Las recomendaciones

Las autoridades recomiendan extremar la precaución durante las horas de mayor actividad tormentosa, evitar refugiarse bajo árboles aislados durante las tormentas eléctricas y revisar las actualizaciones meteorológicas oficiales. La evolución de estas tormentas se seguirán de cerca durante toda la tarde, ya que algunas células convectivas podrían llegar a alcanzar una fuerte intensidad de forma puntual en diferentes puntos de Castilla y León, como León, Zamora y el oeste de Palencia.