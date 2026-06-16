Una semana de calor intenso dejará lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento por la tarde

Lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento por la tarda serán consecuencia de una semana de calor intenso. Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia, lo que llega en estas próximas semanas, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará empezar a prepararnos para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden ser la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que podría acabar convirtiéndose en algo mucho peor de lo esperado. Son tiempos de visualizar un poco mejor el tiempo de un verano de lo más auténtico que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Las altas temperaturas tienen consecuencias inesperadas que pueden acabar de darnos una serie de detalles que hasta el momento nadie hubiera visto llegar. Estos días acabarán siendo una puerta de entrada de algo más que hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. La AEMET no trae buenas noticias.

Las consecuencias del calor intenso

Lo que estamos viendo en estos días es que nos espera un cambio de tendencia que puede llegar a ser especialmente complicado de visualizar, lo que tenemos por delante es algo que puede cambiar por momentos. Estaremos a merced de una intensidad que parece que no se detiene.

Este aumento de las temperaturas que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. La AEMET parece que no trae buenas noticias, ante un tiempo que va cambiando por momentos.

Tocará estar preparados para afrontar, no sólo las altas temperaturas que estamos teniendo en estos días, sino lo que puede pasar después. Con este aumento de las cifras que tiene consecuencias inesperadas. Estos días en los que el tiempo puede jugar de las suyas, la situación cambiará por momentos.

Las tormentas y el viento pueden ser una realidad por la tarde, cuando nadie hubiera esperado ver un cambio en la situación. Nos espera un giro inesperado que puede acabar de darnos unas cifras impresionantes.

Por la tarde llegan lluvias, tormentas y viento

Las lluvias serán una realidad según la AEMET en algunos puntos del país, como consecuencia del aumento de las temperaturas. El tiempo puede convertirse en una auténtica pesadilla, en especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve, con tormentas y viento en cada punto del país.

Tal y como nos explican desde Meteored el tiempo puede parecer que cambia por completo de la mañana a la tarde: «El tiempo en España estará dominado por el calor, debido a la creciente presencia anticiclónica. Nos acercamos a los días más largos del año y la intensa insolación se combinará con el descenso de aire en el seno de las altas presiones (subsidencia). El resultado serán masas de aire cálido sobre España, con tendencia a que el calor se vuelva más extremo en la segunda mitad de semana. En el Atlántico se producirán descuelgues de aire frío, en forma de pequeñas vaguadas, que podrían producir chubascos y tormentas vespertinos en la península. Será a partir de finales de semana cuando estas vaguadas podrían generar un «efecto boomerang» sobre España: el ascenso de la dorsal, vientos de componente sur en niveles medios de la troposfera y más calor sobre nuestro país».

Siguiendo con la misma previsión: «El martes habrá de nuevo tormentas, pero menos intensas y más aisladas que las del lunes. Se prevén de nuevo por la tarde en ambas Castillas, Comunidad de Madrid, Sierras del sureste y Pirineos. El acercamiento de una pequeña vaguada podría reavivar la actividad tormentosa el miércoles, con tormentas fuertes en Castilla y León, interior de Galicia, Asturias y Cantabria, así como en La Rioja. En el entorno de la Cordillera Cantábrica podrían acumularse localmente hasta 30 l/m2 en poco espacio de tiempo. Entre el jueves y sábado continuarían los chubascos de tarde en la mitad occidental peninsular, en Castilla y León, Extremadura, Sistema Central y, de forma más local, en el interior de las comunidades cantábricas y el Sistema Ibérico. En el resto lucirá el sol y el cielo permanecerá despejado. El domingo parece que será una jornada mucho más estable en todo el país, debido a una creciente presencia anticiclónica. Esta última jornada marcará el fin de la recurrente actividad tormentosa».

Tocará preparar el paraguas en una semana en la que todo puede ser posible, en especial en estos días de cambios que tenemos por delante.