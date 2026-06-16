Cielos variables y tormentas en Castilla y León hoy, según AEMET

Hoy, 16 de junio de 2026, en buena parte de Castilla y León se prevé un paisaje variable con cielos poco nubosos que irán dando paso a intervalos nubosos. Por la tarde, chubascos y tormentas afectarán a gran parte del territorio, siendo más intensos en las áreas montañosas. Las temperaturas seguirán estables o con ligeros ascensos y el viento soplará de manera variable, con posibles rachas fuertes en las zonas afectadas por las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 16 de junio

Cielo variable con brisas suaves y riesgo de lluvias en León

El cielo de León se despereza lento esta jornada, abriéndose a la luz del sol a las 6:44, brindando un día marcado por un ligero manto de nubes. La mañana se presenta fresca, con temperaturas alcanzando 16 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a los 13. A medida que avanza la jornada, el ambiente se cargará con probabilidades de lluvias en la tarde y noche, donde los termómetros podrían tocar los 30 grados.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más variable, con nubes intermitentes y una brisa suave que sopla desde el sur a 5 km/h. La mayor humedad del día hará que el ambiente se sienta un tanto pesado, pero los momentos de sol ofrecerán respiros cálidos. Al caer la noche, con la puesta del sol a las 22:01, las temperaturas descenderán a 20 grados, haciendo que el regreso a casa sea más fresco, aunque aún con un leve riesgo de chubascos que no se deben descartar.

Zamora: cielos grises y posibilidad de lluvias

Zamora despierta con un aire de inquietud, donde las nubes grises juegan a ocultar el sol que apenas se asoma con su luz matutina. Este inicio de jornada se siente fresco, con temperaturas que rozan los 16 grados y en un ambiente donde la humedad parece abrazar las calles. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará más variable y la posibilidad de lluvias alcanzará un 55%, mientras que el viento comenzará a soplar con fuerza.

La evolución del tiempo marcará un contraste palpable entre la mañana y la tarde. Tras un inicio relativamente calmado, por la tarde se espera un incremento de la inestabilidad, con un viento que podría llegar a las ráfagas de 9 km/h y un 50% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica alta en medio de la humedad mayor al 90%. Para quienes salgan, es recomendable llevar paraguas y no olvidar una prenda ligera para abrigarse de las rachas de viento.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado con lluvia al final

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 13 °C y un cielo que, aunque comienza mayoritariamente nublado, no traerá lluvias en las primeras horas. La sensación térmica, sin embargo, puede llegar a ser más fría al inicio del día. A medida que avanzamos hacia la tarde, se espera un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 80%, lo que hace prever un final de jornada húmedo y pesado. Las temperaturas máximas subirán hasta los 32 °C, pero con una humedad relativa que podría hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 31 °C.

En cuanto al viento, se mantendrá calmado sin rachas significativas, lo que contribuirá a la sensación de tranquilidad a lo largo del día. Con la salida del sol a las 06:50 y su ocaso a las 21:56, los salmantinos disfrutarán de casi 15 horas de luz, aunque será recomendable llevar paraguas si se planean actividades al aire libre por la tarde. Este tiempo variable, con un cielo que se mantendrá cubierto en gran parte, nos recuerda que la primavera aún puede ser caprichosa en la ciudad.

Valladolid: ambiente templado con nubes dispersas

El tiempo ofrece una jornada de estabilidad, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 32 grados. Durante la mañana, se prevé un cielo despejado que dará paso a un ambiente algo nuboso en la tarde, con leves posibilidades de lluvia. El viento soplará de manera suave, creando una sensación agradable en el aire.

Con este ambiente templado, resulta un día ideal para pasear por el parque o disfrutar de una café al aire libre. Las actividades diarias se desarrollarán sin contratiempos, permitiendo a los vallisoletanos disfrutar de un día tranquilo y placentero.

Cielos grises y lluvias por la tarde en Burgos

Esta jornada en Burgos se presenta con cielos grises y la amenaza de lluvias, especialmente hacia la tarde-noche, cuando la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 30 grados Celsius, ofreciendo un ambiente variado que comenzará fresco en la mañana, pero elevará la sensación térmica a niveles más cálidos a medida que avanza el día.

A lo largo de la jornada, el viento soplará suavemente del sur, lo que puede aportar algo de calidez. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas a mano y optar por ropa ligera, ya que las temperaturas subirán, pero podrían verse acompañadas de sorpresas húmedas.

Palencia: ambiente caluroso con posibilidad de lluvia

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 15 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 32 grados en la tarde, momento en el que se prevén ráfagas de viento de hasta 9 km/h, creando un ambiente caluroso.

Sin embargo, los habitantes de Palencia deben estar preparados para cambios, ya que la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales y una humedad relativa que alcanzará el 85%. Se recomienda llevar un paraguas si planean salir, especialmente después del mediodía.

Ambiente nublado con probabilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 14 grados. La brisa del sureste, suave y constante, se siente mientras algunos podrían percibir una ligera sensación de humedad en el ambiente.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta y se espera un cielo más cubierto hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados, lo que sugiere que un abrigo ligero será útil. Hay que estar atentos a las nubes, ya que podrían traer sorpresas y, tal vez, un paraguas a mano no sea mala idea.

Segovia: chubascos intermitentes y tarde nublada

Las primeras horas traen consigo una temperatura fresca, con el termómetro marcando alrededor de 16 grados. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mercurio irá subiendo y se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría dar paso a una tarde nublada y más cálida, alcanzando máximas de 30 grados.

A medida que se aproxime la tarde-noche, es recomendable no olvidar el paraguas, ya que hay probabilidades de lluvias más intensas. Con ráfagas de viento de hasta 10 km/h, el clima puede sentirse aún más fresco al caer la noche, donde las temperaturas descenderán a 19 grados.

Ambiente fresco con probable lluvia en Soria

La jornada comienza con un fresco amanecer en Soria, donde el sol saldrá a las 6:44, iluminando un cielo que permanecerá mayormente despejado hasta el mediodía, con temperaturas suaves que rondarán los 15 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la situación cambiará drásticamente.

Con el cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvias se incrementará significativamente y las temperaturas alcanzarán los 30 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más calurosa. Ocho horas de luz disfrutarán los sorianos antes de que la tormenta se asome por la tarde-noche, trayendo consigo un ambiente más fresco y húmedo.