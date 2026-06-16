Hoy, 16 de junio de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta variable, con intervalos de nubes bajas y brumas en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que el resto verá algo de sol. Durante el día, aumentarán las nubes, trayendo algunos chubascos y tormentas en el interior. La temperatura descenderá en el sur, aunque las máximas subirán en Vizcaya y Guipúzcoa. Los vientos serán suaves, predominando del noroeste en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: sol radiante y ambiente agradable en la tarde

El cielo se presentará amable esta jornada, con algunas nubes que se deslizarán suavemente, dejando que el sol se asome tímidamente en Bilbao. Tras una madrugada tranquila, donde la brisa será ligera, llegaremos a una mañana con temperaturas que rondarán los 18 grados. La sensación térmica podría hacer que nos sintamos aún más confortables, alcanzando los 27 grados, mientras la humedad se mantenga en un nivel moderado, permitiendo disfrutar de un ambiente bastante agradable.

Ya por la tarde, el sol brillará con más fuerza, logrando una máxima de 27 grados. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 10 km/h, ofreciendo un alivio fresco ante el calor. La probabilidad de lluvia será prácticamente inexistente, lo que nos permitirá aprovechar las más de 15 horas de luz que nos ofrece el día. A medida que la tarde se deslice hacia la noche, las temperaturas descenderán, cerrando la jornada con un suave ambiente que rondará los 17 grados al caer el sol.

Brisa fuerte y cielo nublado en Baracaldo

Las calles de Baracaldo amanecen envueltas en una brisa fuerte que, junto a un cielo encapotado, anticipa un día marcado por la inestabilidad. En las primeras horas, la humedad se siente en el aire y la posibilidad de lluvias se hace presente. A medida que avanza la mañana, se espera una temperatura máxima de 25°C con un cielo nublado, mientras que el viento proveniente del noroeste soplará a 15 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable, ya que la probabilidad de lluvia desciende, pero las condiciones seguirán siendo variables. El termómetro mostrará una mínima de 17°C al caer la noche, dejando una sensación térmica que podría empeorar por la humedad, llegando hasta un 95% de su máxima. Es recomendable llevar paraguas a mano, por si acaso.

Guecho: agradable jornada para disfrutar al aire libre

Amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y temperaturas en torno a los 17 grados. La probabilidad de lluvia es muy baja, apenas del 5%, lo que augura una jornada tranquila. A medida que avance la mañana, disfrutarán de una temperatura máxima de 22 grados, ideal para actividades al aire libre. El viento será moderado, soplando del norte a unos 15 km/h, sin llegar a ser molesto.

Por la tarde el cielo se mantendrá similar, con temperaturas agradables y una sensación térmica que no diferirá de los 22 grados. La humedad, aunque algo elevada, se mantendrá en niveles tolerables. Con más de 15 horas de luz desde el amanecer hasta la puesta del sol, será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Santurce: cielo mixto y ambiente agradable

Un día de tiempo estable se presenta, con un cielo que alterna entre algunas nubes y períodos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados, permitiendo una sensación térmica agradable. Aunque hay una leve chance de lluvia por la mañana y vientos suaves, no se esperan cambios significativos a lo largo del día.

Resulta perfecto para pasear por los alrededores o disfrutar de actividades al aire libre. Aprovecha esta jornada tranquila, ideal para conectar con el entorno y disfrutar de un momento de relajación.

Cielo parcialmente nublado y calor acogedor en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 16 grados. El viento soplará de manera suave, lo que hará que la sensación térmica sea agradable para un paseo matinal. A medida que avance el día, el sol ganará protagonismo y la temperatura alcanzará los 28 grados por la tarde, brindando un ambiente cálido y acogedor. No olvides llevar contigo una botella de agua y disfrutar de la luz del sol, ya que la tarde-nocturna se mantendrá libre de lluvias.

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