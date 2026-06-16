Tormentas, granizo y fuertes rachas: la AEMET avisa antes de una posible ola de calor

La AEMET avisa antes de una posible ola de calor, las tormentas, granizo y fuertes rachas serán una realidad. Será mejor que nos empecemos a preparar para este cambio de tendencia que tenemos por delante y que acabará marcando la diferencia. Será el momento de poner en práctica algunos cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que cada detalle cuenta, lo que nos espera es algo que puede llegar a sorprendernos por completo.

Es hora de saber qué es lo que pasará cuando estamos ante un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una forma o de otra. Estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, tocará saber qué es lo que pasará con un tiempo que parece que quiere darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué pasará antes de una posible ola de calor que está en camino y que podría acabar siendo mucho peor de lo esperado. La AEMET lanza un importante aviso que deberemos tener en consideración, antes que nada.

Avisa la AEMET antes de una posible ola de calor

El calor acabará siendo una realidad en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Lo que nos estará esperando es algo que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma o de otra.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que mejor se adaptará en estos días que hasta la fecha no sabíamos y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán esenciales.

Los expertos de la AEMET lanzan una importante advertencia ante una ola de calor que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y se convertirá en un cambio destacado que hasta el momento no sabíamos.

Esta posible ola de calor que nos golpeará con fuerza acabará siendo la que nos dará una situación inesperada con lluvias, tormentas y granizo.

Fuertes rachas de viento, tormentas y granizo en estas zonas

El tiempo parece que se vuelve loco, con una situación diferente de la mañana a la tarde, con algunas novedades que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado que fuera una realidad. En estos días en los que quizás cada pequeño gesto cuenta, tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «La estabilidad comenzará a aumentar en buena parte de la Península por la influencia de las altas presiones y el aire en altura menos frío. Sin embargo, aún son posibles los chubascos y las tormentas durante la tarde, por el desarrollo de nubosidad de evolución, en puntos del norte peninsular, sistema Central y sierras del sur y sureste. En el litoral cantábrico y litoral gaditano son probables los cielos con nubes bajas, aunque tendentes a despejar durante la tarde. Salvo por la aparición de algunas nubes de evolución en la meseta sur y Extremadura, donde no se descarta algún chubasco aislado, los cielos del resto de la Península y de Baleares estarán poco nubosos o despejados. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada; sólo en el litoral cantábrico oriental y puntos costeros del suereste se esperan descensos. Se podrán superar los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del valle del Ebro, y los 37-38 en los valles del Ebro, Guadiana y, sobre todo, del Guadalquivir. Las mínimas bajarán ligeramente en el tercio norte y subirán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios en las temperaturas».

Las alertas estarán activadas: «Posibles tormentas en el norte peninsular y sierras del sur y sureste, con chubascos y rachas; temperaturas máximas que pueden superar los 36 grados en muchas zonas, incluso los 38 en los valles del Ebro y Guadalquivir. Predominará el viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y Baleares, moderado en el litoral del sureste. Soplará flojo, del noreste en el Cantábrico y Galicia y variable en las mesetas. En el Estrecho, el levante será moderado, con algún intervalo de fuerte, y en el suroeste, predominará la componente oeste. En Canarias el alisio será flojo o moderado».