Qué casualidad que la auditoría del PSOE no fiscalizara las donaciones

Dijo Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo: «Si miran las cuentas del partido (PSOE), hay un pico de donaciones importantes de esos meses». Se refería el empresario a los 1,8 millones de euros que confesó haber entregado a Ferraz entre los años 2019 y 2020″. Pues bien, ese pico ya lo había detectado OKDIARIO, que avanzó que en plena pandemia el partido logró captar 837.506,10 euros en donaciones y legados. Un dato que triplicaba el del año anterior, cuando fue de 275.616,67 euros.

Lo que faltaba por saber es por qué la auditoría del PSOE, esa que Pedro Sánchez vendió como la prueba indubitable de que todas sus cuentas estaban en orden, no reparó en ese incremento sustancial de donaciones en un momento en el que, por lógica, la pandemia debería haber supuesto un freno. Y ya sabemos la razón: las donaciones no fueron auditadas.

Según se recoge en los sucesivos informes elaborados por la auditoría externa encargada de fiscalizar la contabilidad de la formación socialista, quedaron fuera de esa supervisión la relación de «subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad del director gerente federal del partido y no forma parte integrante de las cuentas anuales».

O sea, que donde había gato encerrado, los auditores externos no entraron por decisión del PSOE. Sorprendente vacío que, tras las declaraciones de Aldama, se convierte casi en certeza de que ahí, en las donaciones, puede estar la clave de la financiación ilegal del PSOE.

Según el registro consultado por OKDIARIO, las donaciones vieron un incremento desde la llegada de Moreno a la gerencia del PSOE. Así, en 2018 ascendían a 158.879,11 euros, pero al año siguiente ya se anotaron 275.616,67 euros. Esa cifra se multiplicó en 2020, año que ahora está en el foco de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) por la llamada trama del PSOE. Un año después, en 2021, las donaciones cayeron a 197.829,23 euros. Fue el último de Moreno al frente de la gerencia socialista.