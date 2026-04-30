Milagro en las rrss: el alcalde socialista del municipio de Diana Morant gana 40.000 seguidores en un día

Milagro en las redes sociales (rrss). José Manuel Prieto, alcalde socialista del municipio de la secretaria general del PSPV, Diana Morant Gandía, ha ganado 40.000 seguidores en su perfil de Instagram en apenas unas horas. Las que van de este miércoles, 29 de abril, a este jueves, 30 de abril. En concreto, José Manuel Prieto ha pasado de contar con 12.493 seguidores el miércoles, 29 de abril, en su perfil de Instagram a alcanzar los 52.953 este mismo jueves, 30 de abril, según las herramientas de la web Blade Social, que permite analizar el crecimiento de cualquier persona en las redes sociales. Y con la particularidad de que una parte de estos nuevos seguidores tienen muy escasas publicaciones en sus perfiles propios, a veces una o ninguna.

Pero, además, el crecimiento de seguidores está muy alejado del que cada día se produce en el perfil de José Manuel Prieto, donde el pico más alto en los últimos días en cuanto a crecimiento de seguidores había sido de 79, hasta la mágica noche del 29 al 30 de abril.

Entre los nuevos seguidores del alcalde de Gandía en las últimas 24 horas se encuentran muchos de perfiles desconocidos y con escasos seguidores en sus propias cuentas, pero sí que siguen a muchas personas, lo que ha generado dudas acerca de la procedencia de los mismos.

De hecho, la cuestión no ha pasado desapercibida en el municipio, donde este jueves ha sido tema de conversación y comidilla en tertulias, ni tampoco se le ha escapado a la oposición municipal. Fuentes próximas al grupo municipal popular PP en el Consistorio han manifestado la intención del citado grupo de solicitar documentación en el Ayuntamiento para conocer el origen de esos nuevos perfiles que siguen al alcalde de Gandía desde este 30 de abril.

El inusual incremento de seguidores de José Manuel Prieto se ha producido apenas una semana después de que OKDIARIO publicase que el denominado clan de Gandía, el grupo de dirigentes socialistas que aupó a Ximo Puig a la secretaría general del PSPV, primero, y a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, después. Y que también resultó clave para que Diana Morant terminara por ser alcaldesa de la localidad con el apoyo de Ciudadanos; prepara ya a José Manuel Prieto, el actual primer edil de ese mismo municipio, Gandía, para dar el salto a la primera línea de la política autonómica.

Algo que sucederá en caso de que la actual secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, continúe sin remontar en las encuestas y Pedro Sánchez decida dar un volantazo de última hora para corregir el rumbo elctoral en la Comunidad Valenciana.

Se da la circunstancia de que según una encuesta del PP valenciano conocida ahora, cuyos resultados también ha publicado OKDIARIO, el PSOE de Diana Morant ha caído cuatro escaños desde las elecciones autonómicas de 2023 y atraviesa un momento excepcionalmente delicado en el que la continuidad de la secretaria general está en entredicho.