El clan que aupó a Ximo Puig prepara el salto del alcalde de Gandía por si Diana Morant no remonta

El denominado clan de Gandía, el grupo de dirigentes socialistas que aupó a Ximo Puig a la secretaría general del PSPV, primero, y a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, después. Y que también resultó clave para que Diana Morant terminara por ser alcaldesa de la localidad con el apoyo de Ciudadanos; prepara ya a José Manuel Prieto, el actual primer edil de ese mismo municipio, Gandía, para dar el salto a la primera línea de la política autonómica. Algo que sucederá en caso de que la actual secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, continúe sin remontar en las encuestas y Pedro Sánchez decida dar un volantazo de última hora para corregir el rumbo elctoral en la Comunidad Valenciana.

No se trata de que de entrada Prieto sea el líder en relevo de Morant, pero sí de que forme parte de la terna final, que se sitúe en un puesto con influencia verdadera y que esté en disposición de dar el salto en cualquier momento.

Se trata de un paso necesario porque el futuro político de Diana Morant sigue pendiente de un hilo. El PSOE en la provincia de Alicante está roto, hasta el punto de que la agrupación socialista de la capital la dirige una gestora capitaneada por un concejal de otro municipio, Elda, al que a su vez pertenece el secretario general provincial. Y que en una de sus mayores y más emblemáticas agrupaciones, la de San Vicente del Raspeig, hay otra gestora para facilitar que el PSOE de Diana Morant pueda designar a la actual portavoz municipal candidata en 2027, cosa que la dirección fulminada no iba a hacer.

Diana Morant tiene muy escasos apoyos en la provincia de Alicante, donde, de hecho, una buena parte de la dirección y las bases solo la sustentan porque así lo ha decidido Sánchez. Pero, eso sí, con muchísimas reservas. Mientras otra parte, directamente, ha decidido que ya está bien. En Valencia, las cosas no van mejor para Diana Morant, enfrentada frontalmente al líder provincial elegido por las bases, Carlos Fernández Bielsa.

El otro hándicap de Diana Morant es que el partido no crece en las encuestas tras la DANA, ni después de que Carlos Mazón dimitiera. Una situación que ha terminado por generar dudas muy serias acerca de que Morant sea la candidata idónea para enfrentarse a Pérez Llorca en las urnas en la primavera de 2027.

De facto, hay ya una parte del PSOE en Valencia que está convencida de que quien aspirará a la Generalitat Valenciana en 2027 será el ex conseller de Hacienda de Ximo Puig y actual ministro de Sánchez, Arcadi España. Y no Diana Morant. Aunque, dicho sea de paso, Arcadi España en Alicante y Castellón tiene un bajísimo grado de conocimiento.

En Gandía, como publicó OKDIARIO en junio de 2025, trabajan quienes fueran altos cargos con Ximo Puig. Y, ahora, están al frente de órganos directivos municipales. Estos son los casos de Emili Sampío, Alfred Boix o Andreu Ferrer, a quienes ahora se ha sumado el ex alcalde José Manuel Orengo. Este último, sin cargo. Todos ellos, junto a algunos más, conforman lo que se conoce en la Comunidad Valenciana como el clan de Gandía. El mayor núcleo de poder y estrategia socialista de la Comunidad Valenciana y, posiblemente, uno de los más importantes de España.

El clan de Gandía es muy consciente de la situación actual de Diana Morant en el PSOE valenciano. Desde hace semanas, el ex alcalde Orengo viene reuniéndose con el primer edil actual, José Manuel Prieto. Y, a la vez, todos los ex altos cargos antes nombrados entre sí y, puntualmente, con Ximo Puig e incluso con el número 2 de Diana Morant en el PSOE, Vicent Mascarell. Este último, concejal y diputado provincial. La última vez, que se sepa, el lunes de Pascua en un restaurante de una zona residencial de Gandía, Marchuquera.

El objetivo, según las fuentes consultadas, es que Prieto sea un contrapeso natural a Diana Morant. Tanto en Gandía como en la Comunidad Valenciana. Y que si es destituida u obligada a marcharse, el gandiense pueda ocupar un puesto notable en el equipo que la sucederá.