La UEFA decidirá la próxima semana si excluye a Israel de sus competiciones

La UEFA se reunirá la semana que viene con la intención de tomar una decisión respecto a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones internacionales. El Comité Ejecutivo de la UEFA es el organismo encargado de tomar esa decisión sobre su exclusión y en los próximos días pondrán el asunto encima de la mesa para tomar una determinación. En un principio, la mayoría de los miembros están por la labor de tomar acciones contra los equipos israelíes y su selección, como ya sucedió en su día con Rusia tras la invasión de Ucrania.

Una posible suspensión por parte de la UEFA no estaría ligada a una decisión de la FIFA, que, sin embargo, quedaría en una posición muy difícil con vistas al Mundial de 2026. La selección de Israel se está jugando su clasificación para la cita, aunque lo tienen muy complicado, puesto que son terceros de su grupo por detrás de Noruega e Italia y sólo se clasifica el primero, con el segundo yendo a la repesca.

En cuanto a las competiciones de clubes, el Maccabi Tel Aviv es el único club que juega en ellas esta temporada y enfrentó importantes protestas este miércoles al jugar en Grecia contra el PAOK. Una situación que se ha ido repitiendo en el resto de deportes, como en Madrid en un partido de la Euroliga de baloncesto el pasado curso o en la reciente Vuelta a España.

Según The Times, «la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel», después de que ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieran este martes a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales «como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado».

En agosto, la UEFA se posicionó en contra de la matanza de civiles y de niños, con una pancarta en la Supercopa de Europa entre París Saint Germain y Tottenham Hotspur, pero sin mencionar a Israel. Cuando la UEFA anunció el fallecimiento del futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, Mohamed Salah les recriminó en redes sociales la falta de información sobre su muerte.

Los expertos de la ONU aclararon a principios de esta semana que el boicot «debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales», ya que estos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad: «Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado».