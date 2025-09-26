Trump amenaza con retirar las sedes del Mundial donde gobierna la extrema izquierda: «Son inseguras»

Donald Trump podría cambiar las sedes elegidas para el Mundial 2026. Una decisión que ha tomado el presidente de Estados Unidos a raíz de la inseguridad que le generan los territorios donde gobierna la extrema izquierda. Al igual que con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, apeló a la importancia de que las ciudades no pongan en riesgo la máxima competición de fútbol por excelencia.

«Espero que el Mundial sea seguro, pero si creo que no lo es, lo trasladaremos fuera de esa ciudad», comenzó Trump sobre la posible reubicación del torneo que arrancará el próximo 11 de junio. Aunque confía en que no será necesario, ha mostrado su preocupación a raíz del crecimiento de los índices de criminalidad en algunas «ciudades gobernadas por demócratas». Sin embargo, insistió en que tiene dudas de si el Gobierno de un país organizador tiene poder ante la FIFA para cambiar las sedes, especialmente por los contratos ya firmados por la entidad.

«Estas ciudades están gobernadas por extremistas de izquierda que no saben lo que hacen. Nos aseguraremos de que todos los partidos se celebren en condiciones completamente seguras. Si consideramos que una ciudad podría ser mínimamente insegura para el Mundial, la trasladaremos a otra ciudad», explicó en una comparecencia ante los periodistas en la Casa Blanca.

Trump, preocupado con el Mundial 2026

Sus once ciudades anfitrionas son Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles, Kansas City, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia. Concretamente, la ciudad que más le preocupa a Donald Trump es Chicago que, aunque no es sede, le preocupa de cara a los millones de aficionados que acudirán en los próximos meses: «Ahora tenemos un gran Washington D.C., como ya saben, pero también iremos a Memphis y a otras ciudades. Y muy pronto iremos a Chicago para que sea seguro de cara al Mundial», explicó.

Otro lío más a la organización de la próxima Copa del Mundo, donde también está en el aire la participación de Israel si obra el milagro de clasificarse y los inminentes problemas de alta temperatura que afronta el país al alza.