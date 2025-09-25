Trump inaugura el ‘Paseo de la Fama’ de la Casa Blanca y se jacta de suprimir a un único ex presidente de EEUU

Donald Trump ha recorrido este miércoles el Paseo de la Fama presidencial, el recién inaugurado pasillo de la Casa Blanca que expone las fotografías de todos los ex presidentes de Estados Unidos. Todos… menos uno: Joe Biden. El líder republicano se ha jactado de ello, y ha mostrado cómo se ha colocado en el marco, en lugar del rostro del demócrata, la imagen del autopen -una de sus armas arrojadizas contra Biden- escribiendo la firma del ex mandatario.

Ha sido la propia Casa Blanca la que ha difundido varias escenas en las que se puede ver a Trump en el Paseo de la Fama presidencial, situado junto al Despacho Oval. El presidente ha ido observando uno a uno los retratos de sus antecesores en marcos dorados, hasta que se ha detenido frente a uno de ellos para señalarlo.

En este caso, la foto que se encuentra entre las dos fotografías de Trump -correspondientes a su mandato como predecesor de Biden y al actual- recoge la imagen del autopen, utilizado para firmar documentos haciendo uso del modelo registrado con la rúbrica del presidente. Que esa escena aparezca en lugar de Biden tiene, además, una carga significativa, dado que fue uno de los asuntos más utilizados por Trump para atacar a Biden durante la campaña. Lo acusaba de abusar del autopen por su «deterioro cognitivo».

Trump fue más lejos con sus acusaciones, hasta el punto de pedir, una vez que ya había vuelto a la Casa Blanca, investigar el asunto. Ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, y al asesor jurídico de la Presidencia averiguar «si ciertas personas conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden, y ejercer inconstitucionalmente las autoridades y responsabilidades del presidente».

En respuesta a los reiterados ataques del magnate, Joe Biden aseguró que se trataba de acusaciones «ridículas y falsas» que respondían únicamente a una estrategia de distracción, para desviar la atención pública de la gestión gubernamental del magnate, declaró el ex presidente, que actualmente tiene un bajo perfil mediático tras ser diagnosticado de cáncer de próstata.

El Pasillo de la Fama presidencial no es la única estancia remodelada o inaugurada en la Casa Blanca en esta segunda etapa de Trump como inquilino. El actual presidente de EEUU ordenó igualmente que se reemplazara el césped del Jardín de Rosas para poner en su lugar un patio de piedra, además de la construcción de un salón de baile en las inmediaciones del Ala Este de la Casa Blanca.