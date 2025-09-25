Trump exige a la ONU una investigación por un «triple sabotaje» tras sus quejas en la Asamblea General

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este miércoles un «triple sabotaje» durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, al referirse a tres incidentes: la brusca detención de una escalera mecánica, fallos en el teleprompter y problemas en el sistema de sonido del auditorio. Trump ha enviado una carta al secretario general del organismo, António Guterres, exigiendo la apertura de una investigación «inmediata y exhaustiva».

«Ayer ocurrió una verdadera desgracia en Naciones Unidas. ¡No uno, ni dos, sino tres sucesos siniestros!», ha lamentado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en su red social, Truth Social, en donde ha afirmado que «esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU».

Según ha contado el dirigente, sólo lograron evitar un accidente porque se sostenían «firmemente» en los pasamanos de las escaleras mecánicas. «De no ser así, habríamos caído de bruces sobre los escalones de acero. Fue un sabotaje absoluto», asegura, reclamando la detención de los responsables y la preservación de todas las grabaciones de seguridad, en especial las relacionadas con el botón de parada de emergencia de la escalera. Asimismo, ha indicado que el Servicio Secreto está involucrado en el análisis de los hechos.

La respuesta de la ONU

El secretario general, António Guterres, ha confirmado la recepción de la misiva y, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, anunció la apertura de una investigación «exhaustiva» para esclarecer lo ocurrido. «La ONU está dispuesta a cooperar con total transparencia con Estados Unidos», afirmó el vocero.

No obstante, la organización ofreció explicaciones preliminares que contradicen las sospechas de Trump. Según Dujarric, la escalera mecánica se detuvo porque un camarógrafo de la propia delegación estadounidense, que caminaba de espaldas para grabar la entrada de la pareja, activó sin querer un mecanismo de seguridad situado en la parte superior.

En cuanto al teleprompter, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, aseguró que los equipos de Naciones Unidas «funcionan perfectamente» y ha deslizado que el aparato utilizado pudo haber sido uno proporcionado por la delegación de Trump. Sobre el sonido, fuentes del organismo señalaron que los sistemas de interpretación estaban activos y que los asistentes disponían de auriculares, como es habitual en las sesiones plenarias.