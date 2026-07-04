La liberación de De la Fuente

Luis de la Fuente respira. Y no porque España se haya clasificado para los octavos de final del Mundial, que también. El seleccionador nacional ha conseguido algo mucho más importante: quitarse de encima una presión que llevaba acompañándole desde que empataron contra Cabo Verde. Exagerada y sin entender muy bien el motivo de la misma, pero una presión exigente. La contundente victoria frente a Austria (3-0) no sólo certificó el pase a la siguiente ronda, sino que confirmó que todas las decisiones que había tomado desde que comenzó el torneo eran las correctas. El riojano llega liberado al momento decisivo del campeonato.

El partido disputado en Los Ángeles marcó un antes y un después. Durante semanas, De la Fuente había convivido con debates constantes alrededor de su equipo. La portería, los laterales, el delantero centro o la gestión de los minutos de algunas de las grandes estrellas eran asuntos que generaban discusión prácticamente a diario. Noventa minutos bastaron para silenciar todas esas voces.

Las razones del seleccionador

El primero en darle la razón fue Unai Simón. El seleccionador nunca dudó del guardameta del Athletic pese al gran momento de Joan García y David Raya. Una apuesta que muchos cuestionaban y que el vasco ha respondido sobre el césped. Ante Austria volvió a dejar la portería a cero y amplió una racha histórica de imbatibilidad que confirma que sigue siendo el dueño indiscutible del arco de España.

También acertó plenamente en los laterales. Marc Cucurella volvió a ser un puñal por la izquierda con dos asistencias, mientras que Pedro Porro firmó un partido sobresaliente culminado con un gol de cabeza. Ambos representan a la perfección el fútbol que busca De la Fuente: profundidad, intensidad y capacidad para potenciar el talento ofensivo de jugadores como Lamine Yamal.

Si había una apuesta especialmente discutida desde casi siempre era la de Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad nunca ha sido valorado tal y como sus números dicen, pero el seleccionador jamás dejó de confiar en él. Frente a Austria respondió de la mejor manera posible, con un doblete que terminó por justificar una decisión que siempre tuvo clara el cuerpo técnico.

España vuelve a ser España

Pero la mayor satisfacción del seleccionador va mucho más allá de los nombres propios. España se ha reencontrado con una identidad que le representa. El equipo domina los partidos, presiona con agresividad, apenas concede ocasiones y ha construido una solidez defensiva extraordinaria. Austria ni siquiera fue capaz de disparar entre los tres palos, una muestra del control absoluto que ejerció el combinado nacional durante toda la eliminatoria. De hecho, España, junto a México, es la única selección del Mundial que mantiene la portería a cero después de sus cuatro primeros encuentros.

Además, De la Fuente siente que el vestuario ha dado un paso adelante. Ha conseguido que todos entiendan su papel, que las rotaciones se acepten con naturalidad y que el grupo anteponga el objetivo colectivo a cualquier interés individual. Esa gestión era una de sus mayores preocupaciones cuando arrancó el campeonato y hoy se ha convertido en una de sus principales fortalezas.

Eso sí, el seleccionador no quiere que nadie se relaje. Tras el encuentro volvió a lanzar un mensaje de prudencia. «El halago debilita mucho y esa satisfacción te mata», advirtió. Porque sabe que el trabajo realizado hasta ahora no sirve de nada si España no mantiene este nivel en los octavos de final ante Portugal. Pero, por primera vez desde que empezó el Mundial, Luis de la Fuente afronta una eliminatoria sin dudas alrededor de su equipo. Esa, probablemente, sea su mayor victoria hasta el momento.