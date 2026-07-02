De la Fuente: «Hemos rozado la perfección»

Luis de la Fuente compareció satisfecho tras la brillante victoria de España frente a Austria, aunque dejó claro que su equipo todavía tiene margen de mejora pese a firmar uno de los mejores partidos del Mundial. El combinado nacional se clasificó a los octavos de final tras ganar 3-0 con un doblete de Oyarzabal y una diana de Pedro Porro.

«Los grandes equipos aparecen cuando más se les necesita. Estábamos muy mentalizados para este partido. Sabíamos perfectamente cómo funcionan las eliminatorias y habíamos visto todo lo que había sucedido en los encuentros anteriores. Hemos hecho un grandísimo partido, rozando casi la perfección, pero todavía tenemos cosas que mejorar», comenzó el seleccionador.

El técnico también avisó de que, a partir de ahora, cada partido será todavía más exigente: «Cada eliminatoria va a ser más complicada. Cuanto más avanzas, mejores son los rivales y mayor es la dificultad. Ya estamos en una fase muy importante del Mundial. Nuestra mentalidad siempre pasa por mejorar. Esa es la grandeza de este equipo. Estos jugadores nunca se conforman, siempre quieren más y más».

De la Fuente también tuvo palabras de elogio para Mikel Oyarzabal, autor del primer gol de España y una de las grandes figuras del encuentro: «Mikel ha vuelto a demostrar el enorme potencial futbolístico que tiene y el reconocimiento que merece. Pero no sólo él. Estoy muy feliz por todos mis jugadores porque el trabajo colectivo ha sido extraordinario».

El seleccionador no quiso mostrar preferencias sobre el rival de los cuartos de final, que saldrá del duelo entre Portugal y Croacia: «Son dos grandísimas selecciones. Las conocemos perfectamente y cualquiera de las dos será un rival muy complicado. Nos da igual quién toque. Lo importante es que nosotros estamos ahí».

«Que los jugadores celebren hitos de esta envergadura nos hace felices. Y para mí, Unai es especial porque le conozco desde que es un crío», comentó sobre el portero. «Este equipo no ha tocado el techo, tiene mucho margen de mejora. Somos insaciables», aseguró.

«Marc es un reloj con nosotros. Todo lo hace bien. Es un futbolista top y de un nivel altísimo. Lo ha demostrado aquí y en su club. Quiere seguir creciendo y mejorando. Tiene mucho talento y cada día crece un poquito más», comentó sobre Cucurella.

Sobre Pedri y Rodrigo, dijo lo siguiente: «Si no son los mejores jugadores del mundo, están cerca. Pedri está haciendo un Mundial excepcional y ha sido una locura verle dominar todas las facetas. Rodri ha dado otro recital más».