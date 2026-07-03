De la Fuente encuentra equipo

Luis de la Fuente ya tiene equipo. El seleccionador llevaba todo el Mundial buscando el once más fiable, probando variantes, ajustando piezas y gestionando molestias, pero la victoria ante Austria terminó de despejar el camino. España firmó su mejor partido cuando más lo necesitaba y el técnico riojano encontró el equilibrio que llevaba días persiguiendo. A partir de ahora, salvo lesión o sanción, hay dos futbolistas que no deberían salir del once: Pedro Porro y Dani Olmo.

El lateral derecho no jugó contra Uruguay por molestias, pero frente a Austria cerró cualquier debate. Pedro Porro ya es el dueño del carril derecho. Fue profundo, sólido atrás, se entendió a la perfección con Lamine Yamal y, además, marcó su primer gol como internacional con un cabezazo que terminó de encarrilar el partido. En el otro costado, Marc Cucurella es intocable. Su Mundial está siendo extraordinario y ante Austria firmó otra exhibición con dos asistencias y una seguridad defensiva absoluta.

También ha encontrado su sitio Dani Olmo. Su presencia entre líneas cambia a España. Le da pausa cuando el partido lo necesita, acelera en tres cuartos y permite que Pedri juegue más cómodo junto a Rodri. Ahí está una de las claves del nuevo once de De la Fuente. Rodri sostiene, Pedri ordena y Olmo conecta. Tres futbolistas diferentes, pero perfectamente complementarios para que la selección tenga control, ritmo y amenaza.

La defensa también parece definida. Unai Simón seguirá bajo palos después de hacer historia con su racha de imbatibilidad. Por delante, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte han formado una pareja que mezcla juventud, personalidad, salida de balón y experiencia. España apenas concede y eso, en un Mundial, vale oro. Más aún cuando las eliminatorias empiezan a decidirse por detalles.

La felicidad de Lamine

Arriba tampoco hay demasiadas dudas. Lamine Yamal es el factor diferencial por la derecha, Álex Baena aporta trabajo, inteligencia y llegada desde la izquierda, y Mikel Oyarzabal se ha consolidado como el delantero que mejor interpreta lo que pide esta selección. No es un nueve clásico, pero aparece, asocia, trabaja y marca. Su doblete ante Austria confirmó que atraviesa un momento dulce.

Por eso, el equipo base de España ya tiene nombres y apellidos: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Ese es el once que goleó a Arabia Saudí, el que arrasó a Austria y el que, ahora mismo, mejores sensaciones transmite. De la Fuente ha encontrado equipo. Y lo ha hecho justo cuando empezaba el Mundial de verdad.