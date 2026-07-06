Despedida amarga de Cristiano Ronaldo en su último Mundial: sus lágrimas en la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo se despidió de su último Mundial de la forma más amarga. El gol de Mikel Merino en el primer minuto de descuento del partido de octavos de final dejó a Portugal sin capacidad de reacción, pese a la ocasión final de Bernardo Silva, y la selección lusa caía eliminada en la misma ronda que en Sudáfrica 2010 y ante el mismo rival.

Eso supuso el fin de Cristiano en este torneo. El legendario delantero del Real Madrid, entre otros grandes equipos, no pudo contener las lágrimas por esa profunda tristeza de no poder luchar por su última opción de ganar el Mundial hasta el final. Ronaldo, completamente, fue consolado por sus compañeros y Roberto Martínez sobre el césped de Dallas.

SE TE ROMPE EL CORAZÓN VIENDO A CRISTIANO RONALDO CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS HEMOS GANADO, PERO RESPETO TOTAL POR UNA LEYENDA 💔#DAZNMundial pic.twitter.com/eUFjeGhcbz — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2026

También hubo quienes acudieron a su consuelo en la selección española. Rodri, Lamine Yamal, Pedro Porro… Había que estar ahí tratando de animar a una leyenda que tanto nos ha hecho disfrutar a todos los amantes del fútbol y que este lunes cierra un episodio más en su carrera, quizá el más problemático para él.

«Ojalá no sea mi último partido». Relajado, sonriente, Cristiano expresó en la víspera su temor a un final prematuro. No por quedarse sin un título que ya tiene Leo Messi, su antagonista, sino por rendirse al paso del tiempo, a la evidencia de que, con 45 años, sería una quimera pensar que puede jugar su séptimo Mundial… en España. Portugal y Marruecos. «Cristiano no va a ser más o menos Cristiano por ganar la Copa del Mundo», aseguró.

Cristiano llora en Dallas

Más de dos decenios después de su debut, abandona el máximo torneo convencido de que no lo ha hecho «tan mal» para ser el centro de la diana de las críticas que ha recibido una selección que nunca alcanzó el nivel que se le suponía por la pléyade de estrellas de su plantilla.

Cristiano se ha sentido perseguido por la crítica y aclamado, en Estados Unidos, por una afición entre la que sigue siendo una estrella, que esperó durante horas a la puerta de los hoteles para captar una imagen suya y a la que no le importa que no haya podido seguir el increíble ritmo goleador de Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Harry Kane.

20 años y 25 días después, España, el país en el que forjó su leyenda, propició su final mundialista. Seis Mundiales, 27 partidos, 11 goles y 2.305 minutos después, Cristiano se despide, convencido de haber dejado su huella.