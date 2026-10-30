Milei regresará a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana justo dos semanas después de su última visita

Javier Milei volverá a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre, apenas dos semanas después de su última visita marcada por la polémica, donde no dudó en criticar duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su último viaje de carácter político al territorio español, el día 20 de octubre, catalogó a Sánchez de «impresentable dictador», «corrupto» y «ladrón» y, como es costumbre, evitó reunirse con el presidente del Gobierno en su séptima visita al país.

Con quien sí que se reunió fue con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con el que no tuvo oportunidad de reunirse fue con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien se encontraba fuera de Madrid debido a un mitin que formaba parte de su agenda electoral; aun así, le dedicó unos minutos al mandatario argentino a través de una videollamada.

Por su parte, Pedro Sánchez se encargó de recibirle en Madrid con venganza por sus declaraciones: Una campaña en redes sociales con el lema «Soy zurdo y a mucha honra», a modo de mofa o burla por las recientes declaraciones de Milei. Después publicó una foto en la que se le puede ver escuchando una canción de la artista argentina Lali, llamada Fanático, compuesta específicamente contra el presidente argentino.

Se confirma la ausencia de Lula

El Ministerio de Exteriores brasileño ha confirmado que el presidente comunista no acudirá a la cumbre por motivos de agenda; en su lugar acudirá Mauro Vieira, el ministro de Relaciones Exteriores. De esta manera, evitan un cara a cara entre el mandatario brasileño y el argentino, quienes no mantienen una buena relación. La marcha de Flavio Bolsonaro de Brasil ha sido el desencadenante de esta tensión; tras perder las elecciones, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro utilizó Argentina para escalar hacia Estados Unidos junto a su familia.

La Dirección Nacional de Migraciones argentina confirmó que ingresaron a territorio argentino por la provincia de Misiones, a través del paso fronterizo de Puerto Iguazú, a última hora del martes, y abordaron poco después un vuelo privado con destino a Ecuador. El Gobierno de Milei sostiene que el excandidato presidencial ingresó y salió del país de forma regular al no pesar sobre él ninguna alerta o restricción de Interpol.