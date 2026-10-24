Milei acusa a Pedro Sánchez de intentar amañar las elecciones con la «Ley de Nietos»

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar tratando de amañar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a través de la «Ley de Nietos». Milei ha vuelto a tildar a Sánchez de «ladrón corrupto», durante su discurso en la Fundación Faro, un think tank vinculado al partido que lidera el propio Milei.

Javier Milei se ha referido a la polémica existente en torno a la «Ley de Nietos». Lo ha hecho para señalar a Sánchez y acusarle de que el presidente español está otorgando nacionalidades en el mundo y entregándoles la ciudadanía «para que voten a la izquierda».

El mandatario argentino ha utilizado el eslogan de «soy zurdo», que Sánchez utilizó para reivindicar sus políticas y a su propia persona y que el PP ha utilizado para hacer desfilar en un video creado por IA a varios de los personajes del entorno del PSOE implicados en casos de corrupción, incluida la propia esposa del presidente, Begoña Gómez. Todos ellos declarándose «zurdos».

Milei ha querido ofrecer su propia versión de los «zurdos» y ha asegurado que «al eslogan ese de si hacer tal cosa es de zurdo, soy zurdo… le faltaba decir si ser chorro (ladrón) es de zurdo, soy zurdo». Y ha concluido diciendo: «Hubiera cuadrado perfecto».

Por último, y siempre con la vista puesta en las próximas elecciones generales que se celebrarán en España el 29 de noviembre, Javier Milei ha expresado su deseo de que «la ola azul (avance ideológico hacia la derecha) también llegue a España», de modo que se haga posible que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la izquierda abandonen la presidencia del Gobierno tras el 29-N.