Milei llama a Sánchez «impresentable dictador» y le acusa de fomentar la invasión de Ceuta en busca de votos

Javier Milei, presidente de Argentina, ha llamado «impresentable dictador» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de destacar que «España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria» provocada por el «siniestro socialismo del siglo XXI» que en el país sudamericano representa el kirchnerismo. Además, ha subrayado que los españoles «padecen regularmente» ese socialismo debido al mandato sanchista.

Milei ha asegurado también que la «invasión» de Ceuta no fue un «accidente» sino que fue fomentada por el Gobierno porque «cada inmigrante es un voto» para ellos. En referencia a la crisis migratoria de la ciudad autónoma, el presidente argentino ha denunciado que «los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo».

«Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo», ha subrayado, asegurando que lo ocurrido a finales de «no fue un accidente ni una casualidad».

En declaraciones realizadas en el Nueva Economía Forum, en Madrid, Milei ha señalado directamente este miércoles a Pedro Sánchez, al que ha nombrado representante del «socialismo del siglo XXI», cuya «sucursal es Argentina y el kirchnerismo». Además, dirigiéndose a los presentes, ha afirmado que lo «padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez».

Sánchez, «zurdo y orgulloso»

El PSOE y Sánchez, por su parte, han utilizado la visita de Javier Milei a España para politizar la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, y el presidente del Gobierno ha publicado un vídeo en el que se muestra «orgulloso» de «ser zurdo». Los socialistas, además, han desplegado una pancarta en la sede nacional de Ferraz con el siguiente mensaje. «Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España».

«Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas, pues mirad, os voy a decir una cosa. Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo», asegura Sánchez en el vídeo publicado en su cuenta oficial de X. «Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos, es ser zurdo, yo soy zurdo, si subir el salario mínimo interprofesional todos los años es de zurdos, pues soy zurdo, si defender el derecho a abortar de las mujeres es ser zurdo, soy zurdo, si defender el no a la guerra y el sí a la paz es ser zurdo, sí, soy zurdo. Así que sí, soy zurdo, y a mucha honra», ha añadido.

El PP de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha aprovechado el vídeo publicado por Sánchez para recordar al presidente del Gobierno que «si perseguir y mandar eliminar a una juez que investiga a tu hermano es de zurdos», el líder socialista, «sí», es «zurdo».