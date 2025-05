Un okupa ruso buscado por la Interpol amenaza a una urbanización de lujo en Alicante: «Ha estado en 10 cárceles»

La okupación es uno de los peores problemas de España y cada vez se atreven con propiedades más caras. En esta ocasión, un okupa ruso se ha atrincherado en Altea Hills, una de las urbanizaciones más prestigiosas de Alicante.

Según han informado en el programa En boca de todos, el okupa vive junto a su familia, ya debe más de 17.000 euros a la comunidad de vecinos y ha llegado a diversos pactos con los nuevos propietarios, que no han llegado a buen puerto.

Lo peor de todo es que tanto los vecinos como el propietario y su representante están atemorizados, ya que posteriormente descubrieron que está buscado por la Interpol y que ha estado en diversas cárceles europeas.

Un okupa ruso tiene amenazado al propietario de una villa de lujo

Cuando este okupa entró a vivir en la casa de lujo, nadie sospechó lo que iba a pasar. Al principio, actuó con total normalidad, pero con el paso de los meses dejó de pagar la comunidad hasta acumular una deuda de 17.000 euros en 10 años.

Mario, representante del actual dueño, reconoció en televisión que todos viven con temor a las represalias del okupa: «Amenazó a la familia, sabe donde vive el propietario… Al final él está un poco asustado y yo también».

Lo peor de todo es que estas amenazas puede que tengan fundamento. En un supuesto audio del hijo del okupa ruso, relata que se trata de una persona muy peligrosa.

«A mi padre ha venido un grupo de Madrid de la Interpol. Han estado un mes aquí vigilando, es decir… Para detenerlo. Mi padre ha estado en diez cárceles de Europa, es decir, no es una persona cualquiera, ¿vale? No es un tío que… Mi padre es muy cabezón», declaraba.

El okupa extorsiona al propietario para ganar más dinero

Antiguamente, la casa sí que fue del okupa pero el banco le desahució y la vendió. Hubo un intento anterior para echarlo de la vivienda a cambio de 75.000 euros, pero no prosperó.

El actual dueño de la casa llegó a un acuerdo con el okupa para que abandonase la vivienda. Exigió 50.000 euros por adelantado y otros 20.000 una vez se fuera del domicilio.

Al darse cuenta del perfil delictivo del okupa y de la posibilidad de que fuera una estafa, el dueño decidió no aceptar el trato. A partir de ahí, surgieron las amenazas.

Pagar a los okupas para que abandonen tu casa se pone de moda

Aunque es una injusticia, cada vez más personas deciden aceptar el chantaje de los okupas y pagarles a cambio de que se vayan de la casa. Este fue el caso de Darío.

Según contó a los micrófonos de El Programa de Ana Rosa, decidió comprar una casa okupada, porque era la única manera que tenía de poder acceder a una vivienda.

Su plan era contratar a un equipo de mediación, para poder desalojar a la okupa. Lo que no se esperaba es que, en un principio, esta se negase a entablar conversaciones.

«Hay veces que o comes o pagas. Nadie me ha dicho que hay un nuevo comprador», comentaba Yolanda, la okupa, en televisión. Al sentirse coaccionada, decidió llamar a la Policía Nacional.

No obstante, la mediación dio sus frutos y parece que han llegado a un acuerdo. «Si me pagan un piso, lo que es la fianza y el mes, a mi nombre, yo me marcho. Embalo todo lo que tengo en mi casa como una loca, pero me pagan una fianza de un piso y el mes».

A Darío le ha parecido un trato justo y está dispuesto a cumplir con el acuerdo. De momento, ya fijaron una fecha para abandonar el inmueble y se intercambiaron los teléfonos.