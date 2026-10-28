Abascal mantiene los actos electorales de Vox: «No vamos a permitir que utilicen el luto para acallar la tragedia»

Santiago Abascal ha defendido desde Santander que Vox mantendrá su agenda de actos políticos tras la tragedia ferroviaria mortal en Toledo y ha rechazado que «el luto por las víctimas sirva para silenciar las críticas a la gestión del Gobierno».

«No estamos de fiesta, sino trabajando y denunciando las infraestructuras en España», ha afirmado el presidente de Vox, que ha vinculado la tragedia de Adamuz y otros sucesos con la falta de explicaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Los políticos tenemos una responsabilidad: dar soluciones y alternativas», ha señalado Abascal, que ha insistido en que su partido no va a suspender sus actividades. En este sentido, ha defendido que el homenaje a las víctimas también pasa por denunciar lo ocurrido y exigir responsabilidades. Frente al PP y el PSOE que han anunciado la cancelación de sus actos electorales, Vox celebrará en Valladolid el mitin este tarde.

«El homenaje a las víctimas es denunciar la tragedia», ha recalcado el líder de Vox, que ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. Abascal ha considerado que el titular de Transportes no debería haber mantenido sus «bailes y sus chistes sobre Renfe», en alusión a sus publicaciones y comentarios en redes sociales de los últimos días.

Abascal también ha reprochado a Sánchez que, a su juicio, no haya ofrecido explicaciones suficientes sobre episodios como el apagón eléctrico y el accidente ferroviario de Adamuz. «No ha dado explicaciones ni del apagón, ni de Adamuz ni otras muchas tragedias», ha denunciado, en una intervención que ha sido interrumpida varias veces por gritos e insultos contra Pedro Sánchez por parte de los ciudadanos que se han acercado a la comparecencia de Abascal.

El líder de Vox ha endurecido sus críticas al Ejecutivo al asegurar que «la corrupción y el fanatismo ideológico mata» y acusar al Gobierno de haber puesto en riesgo a los ciudadanos. «Ha estado saqueando a los españoles, poniéndolo en riesgo», ha afirmado, en referencia a la gestión del Ejecutivo socialista.

Durante su intervención, el líder de Vox también ha cuestionado que Pedro Sánchez concurra a las próximas elecciones. «Creo que Sánchez no debía presentarse a estas elecciones», ha manifestado, en un discurso en el que ha expresado su «rabia» ante lo que considera una destrucción de España por parte del Gobierno.