Fernando Fitz-James Stuart saca pecho por el legado de los Alba con una joya de El Greco en el Palacio de Liria

La Casa de Alba vuelve a abrir las puertas de su patrimonio artístico para acercar al público algunas de las grandes obras de la historia de la pintura española. En esta ocasión, el protagonista es Aparición de la Virgen a san Lorenzo, un lienzo de El Greco que podrá contemplarse durante los próximos meses en el palacio de Liria de Madrid. Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Huéscar y heredero de la Casa de Alba, ha sido el encargado de presentar la obra este martes, mostrando así su compromiso con la conservación y la difusión del legado familiar. Su participación en esta iniciativa cultural pone de relieve la continuidad de una tradición que ha acompañado durante generaciones a una de las casas nobiliarias más vinculadas al coleccionismo y al mecenazgo artístico en España.

La pintura, procedente del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (Lugo), permanecerá expuesta en el Salón Español del palacio madrileño hasta el 31 de enero de 2027, dentro del programa Obra invitada de la Fundación Casa de Alba. Durante la presentación, el hijo mayor de Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba, ha definido el lienzo como «un maravilloso Greco» y ha destacado que se encuentra en «muy buenas condiciones». Sin embargo, más allá de su indiscutible valor artístico, la llegada de esta pieza a Madrid tiene también un significado especial por los vínculos históricos que unen a la familia con la institución gallega, una relación que Fernando Fitz-James Stuart ha querido reivindicar al explicar que se trata de «una vinculación de generaciones» y que la intención es «continuar un poco esta colaboración».

La historia de la obra está ligada, además, a la propia trayectoria de la Casa de Alba en la protección del patrimonio. El duque de Huéscar ha recordado que el cuadro fue restaurado en el Museo del Prado en torno a 1925 por iniciativa de su bisabuelo, Jacobo Fitz-James Stuart, XVII duque de Alba. Casi un siglo después, la pintura vuelve a ocupar un lugar destacado en una iniciativa impulsada por la familia, que mantiene su interés por preservar y dar visibilidad a piezas de especial relevancia para la historia del arte español. En este sentido, la participación de Fernando Fitz-James Stuart en la presentación de la obra refleja su implicación en la continuidad de ese legado, no solo como heredero de la Casa de Alba, sino también como representante de una generación llamada a mantener viva la relación entre la familia, las instituciones culturales y el patrimonio histórico.

El compromiso de la Casa de Alba con el patrimonio histórico

La colaboración con el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua no se limita a la cesión temporal de este Greco. En el marco de esta iniciativa, la Casa de Alba ha restaurado también en su propio taller un óleo sobre lienzo del siglo XVI, de autor desconocido, que representa a Nuestra Señora de la Antigua y que pertenece igualmente a la institución de Monforte de Lemos. Esta labor de mecenazgo contribuye a preservar obras que forman parte de la memoria artística y religiosa de nuestro país y refuerza una relación histórica que continúa vigente. La vinculación de la familia con Monforte se mantiene, además, a través de Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba y XXII conde de Lemos, que preside el patronato de la Fundación del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua.

La exposición se enmarca en el programa Obra invitada, puesto en marcha hace aproximadamente un año con el objetivo de establecer un diálogo entre la colección histórica de la Fundación Casa de Alba y obras procedentes de otras instituciones. La iniciativa permite enriquecer la oferta cultural del palacio de Liria y ofrecer a los visitantes la oportunidad de contemplar piezas que habitualmente se encuentran en otros espacios, al tiempo que favorece nuevas lecturas de la colección. Durante su estancia en Madrid, Aparición de la Virgen a san Lorenzo compartirá espacio con Cristo en la cruz, otra obra de El Greco perteneciente a su etapa toledana, así como con La infanta Margarita, de Velázquez, y Santo Domingo de Guzmán, de Zurbarán, ambas pertenecientes a la Colección Casa de Alba. Para favorecer la contemplación del lienzo, el Salón Español se ha despejado de mobiliario, permitiendo que la obra adquiera un mayor protagonismo dentro del conjunto expositivo.