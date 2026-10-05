Los invasores huyen de noche del Trampolín para evitar el desalojo y toman las calles de Ceuta

Los invasores que durante casi dos meses han ocupado la playa del Trampolín de Ceuta están cambiando de escenario. Con el desalojo avanzando por fases, algunos han optado por abandonar el asentamiento durante la noche para evitar encontrarse con la Policía Nacional, ser desalojados y quedar registrados durante el operativo. Las imágenes captadas por OKDIARIO muestran cómo varios de ellos terminan desplazándose hasta las calles de la ciudad, en este caso hasta el barrio de La Pantera, donde buscan un nuevo lugar para pasar la noche.

La escena se repite cuando cae la noche en Ceuta. Mientras el dispositivo policial avanza para poner fin al asentamiento levantado en la playa del Trampolín, algunos de los invasores prefieren no esperar a que llegue su turno. Recogen sus pertenencias y abandonan el arenal a oscuras, tratando de adelantarse a la intervención de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El objetivo es claro: evitar el desalojo y marcharse antes de que la Policía llegue hasta ellos y sean llevados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal para que sean filiados.

Del Trampolín a ocupar las calles

Las imágenes de OKDIARIO permiten seguir uno de esos desplazamientos. Los invasores abandonan el entorno de la playa y terminan en La Pantera, una de las barriadas de Ceuta, donde buscan espacios en los que pasar la noche.

El desalojo del Trampolín, por tanto, está provocando también un movimiento de invasores por diferentes zonas de la ciudad. La playa deja de ser el punto de concentración y algunos de sus antiguos ocupantes se dispersan por las calles para continuar durmiendo a pie de los portales donde viven los ceutíes.

La situación llega después de más de dos meses de asentamiento en el arenal. Durante este tiempo, el Trampolín se había convertido en un campamento improvisado, con numerosos inmigrantes viviendo a la intemperie y acumulando allí sus pertenencias.

Un desalojo por fases

La Policía Nacional está desarrollando el desalojo de forma progresiva. El dispositivo se está ejecutando por fases diarias, con el objetivo de vaciar completamente la playa y acabar con un asentamiento que llevaba semanas instalado en este punto del litoral ceutí.

Los primeros movimientos ya han permitido despejar parte del espacio, pero la operación también está teniendo una consecuencia evidente: los inmigrantes que no quieren esperar a ser desalojados se marchan por sus propios medios antes de que llegue el turno de su zona.