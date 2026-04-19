Caos en la alta velocidad Madrid–Barcelona: un «arrollamiento» en Alcalá de Henares paraliza los trenes

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado interrumpida este domingo tras un arrollamiento registrado en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares, lo que ha obligado a detener completamente el tráfico en ambos sentidos. La circulación se ha reanudado más de una hora después, pero los retrasos continúan. «Debido a un arrollamiento en un punto de paso no autorizado en Alcalá de Henares AV, la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, se encuentra afectada», ha informado Renfe este domingo. La cir

Renfe ha anunciado una hora después que la circulación en ambos sentidos se ha reanudado. Los trenes de la línea de alta velocidad comenzarán a recuperar su frecuencia de paso «progresivamente». Durante el tiempo que ha estado interrumpida la circulación, no ha habido salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias.

Según la información disponible, varios trenes han quedado afectados por la incidencia. En concreto, los convoyes de larga distancia 3152 y 6171 permanecen detenidos ante las señales de entrada, mientras que el resto de servicios de alta velocidad han sido retenidos en distintas estaciones a la espera de la reanudación de la circulación. «Actualmente sin salida de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias», ha indicado Renfe.

Pues nada, estoy en el AVE pero hay un arrollamiento (eso es que se han llevado a uno por delante?) y no podemos salir y no sabemos cuando vamos a poder salir. Bien peña bien. pic.twitter.com/O2DLsq0L1k — Eric ‘Diablo’ Murillo (@DiabloEMT) April 19, 2026

Renfe ya ha notificado a los usuarios sobre los retrasos. «La marcha se reanudará cuando la autoridad competente lo determine», ha dicho la compañía a los pasajeros afectados a través de un aviso enviado a sus móviles.

La interrupción del servicio ha provocado retrasos generalizados en una de las conexiones ferroviarias más importantes del país, afectando tanto a viajeros con destino a Barcelona como a Madrid. En estos casos, las operadoras suelen activar protocolos de emergencia que incluyen la regulación del tráfico, la evaluación de la infraestructura y la intervención de los equipos de seguridad y emergencias.

Por el momento, no se ha informado de una hora estimada para la normalización del servicio, que dependerá de la resolución de la incidencia y de la autorización para reanudar la circulación con total seguridad. Las autoridades ferroviarias mantienen el seguimiento de la situación mientras continúan los trabajos en la zona afectada.