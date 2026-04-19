CAF comenzará a tener listos los trenes eléctricos que está elaborando para Renfe y algunos proyectos europeos en 2027. No obstante, por el momento, la operadora no ha anunciado la puesta en marcha de estos convoyes. Según explica la empresa pública a OKDIARIO, «estos trenes incorporan una batería auxiliar exclusivamente para funciones de última milla (movimientos en tramos sin tensión de catenaria, como accesos a talleres, vías de apartado o situaciones excepcionales)».

El informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas del fabricante emitido por EY refleja que la empresa ya ha «completado el primer tren de la serie». Este «será probado para obtener certificaciones y comenzar operaciones en 2027».

De esta forma, los «trenes con batería» de CAF ya están casi listos. Un modelo que también ha levantado el interés de Renfe. Según la operadora, «el contrato inicial contemplaba el suministro de 28 trenes eléctricos y, posteriormente, en julio de 2023, Renfe firmó un protocolo adicional mediante el que se ejecutó la opción de compra de 32 unidades adicionales, por lo que se alcanzó un total de 60 trenes eléctricos».

El tren que fabricará CAF alcanzará una velocidad máxima de 200 km por hora, y contará con una gran «capacidad a la hora de recorrer trayectos cortos de forma autónoma, es decir, tramos de la red que no dispongan de catenaria o, en su caso, ante una eventual ausencia de tensión en ésta», según la empresa vasca.

«Todo ello gracias a las baterías con las que irán equipadas las unidades», explica el fabricante. «La incorporación de esta tecnología en varios de sus últimos proyectos confirma la firme apuesta de CAF por el desarrollo de distintas soluciones cero emisiones para abordar la descarbonización del transporte ferroviario de pasajeros», afirma.

El objetivo que tiene la empresa pública es utilizar estos convoyes de CAF para dar «servicios de Media Distancia». Con todo, la mercantil asegura que «esta compra forma parte de un plan integral de renovación que está acometiendo Renfe en su flota».

Los trenes de Renfe

En ese sentido, Renfe asegura que planea llevar a cabo múltiples renovaciones de su flota y adquisiciones como la de los trenes con batería de CAF: «La compañía está realizando el mayor esfuerzo inversor de las últimas décadas para modernizar y ampliar su flota de trenes».

Para ello, la empresa pública quiere hacer «una inversión de en torno a 5.235 millones de euros, que permitirá la compra o remodelación de trenes y locomotoras, tanto para viajeros como para mercancías».

Sin embargo, en cuanto a la posible incorporación temprana de los trenes de CAF, dado que la empresa va a comenzar a tener el primero de la serie operativo en 2027, Renfe no quiere hacer declaraciones: «Las distintas novedades asociadas al proyecto se irán dando a conocer conforme se vayan produciendo». Por el momento, la operadora no se pronuncia sobre su puesta en marcha.