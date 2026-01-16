Advertencia de los fabricantes europeos de trenes a la intención del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, de comprar trenes a constructores chinos, en concreto a la empresa CRRC, y dejar de lado a los de Europa. Enno Wiebe, director general de Unife, la patronal de fabricantes europeos donde están Siemens, Alstom y Talgo, entre otros, ha advertido que el contrato que tiene previsto poner en marcha Renfe para comprar una buena cantidad de trenes tiene consideraciones estratégicas más amplias.

«Apoyamos la competencia global justa», ha dicho Wiebe, «pero creemos que los riesgos geopolíticos, la seguridad, los beneficios económicos europeos y la calidad también deben tenerse en cuenta al considerar las opciones de licitación, y no solo el simple coste de la compra».

La reacción de los fabricantes europeos se produce después de que el ministro Puente visitara en diciembre China e incluyera en ese viaje un encuentro en la empresa pública CRRC, fabricante de material rodante del país, uno de los gigantes mundiales del sector.

Esa visita se encuadra en la intención de Renfe de abrir en las próximas semanas un concurso internacional para comprar 30 unidades de ancho fijo –ampliable a más trenes– para fortalecer el servicio de alta velocidad. Se espera que el contrato sea multimillonario, una de las joyas de la corona de los últimos años.

El ministro Puente ha abierto la opción de comprar trenes chinos ante lo que considera constantes retrasos en las entregas de los habituales proveedores de la compañía española, Talgo y Alstom. «Hoy en día, tenemos que esperar entre cinco y ocho años desde que se empieza a comprar material rodante hasta que está realmente en funcionamiento en la red», declaró Fernández Heredia tras la visita de la fábrica de CRRC en China a mediados de diciembre.

Fernández Heredia añadió tras visitar la fábrica de trenes chinos que se trataba de «un producto de altísima calidad a precios entre tres y cuatro veces inferiores a los ofrecidos por otros fabricantes». Pocos días después de esa visita, el 21 de diciembre, Puente declaró en una entrevista en El Periódico que estaba «pensando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego».

Renfe necesita ampliar su material para poder afrontar la expansión de los servicios de alta velocidad en España y la tan esperada llegada a París -hasta ahora Francia ha torpedeado su presencia en el país y sólo viaja hasta Marsella y Lyon-. Para la española es vital este contrato, y que no sufra retrasos como el último de Talgo y los Avril 106.

Las alarmas se han encendido en Europa. La patronal de los fabricantes europeos, donde también están CAF e Indra, está presionando a Bruselas para que reconsidere la adjudicación de contratos ferroviarios estratégicos. Se da la circunstancia de que Bruselas ya ha forzado la retirada de la empresa china CRRC de un concurso para fabricar 20 trenes eléctricos en Bulgaria, y ha abierto una investigación recientemente a la filial portuguesa de CRRC por una posible distorsión del mercado en un concurso en este país.

De cara a la próxima revisión de la Directiva Europea de Contratación Pública, la industria está solicitando salvaguardias contra las ofertas de proveedores no europeos cuando no exista un acceso recíproco al mercado. También que se refuerce la preferencia europea para sectores estratégicos como el ferrocarril, en particular para proyectos financiados por la UE, y que se abandone la adjudicación de contratos al precio más bajo en favor del enfoque de la licitación económicamente más ventajosa obligatoria (MEAT).

«No podemos ni debemos permitir que nuestra movilidad militar ni ningún segmento de nuestras redes ferroviarias relacionado con la seguridad, en particular la infraestructura básica y la señalización, quede fuera del control europeo», ha dicho el director general de Unife en la prensa local.