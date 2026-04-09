En julio de 2024, Renfe eliminó la obligación de indemnizar a sus usuarios por retrasos superiores a 15 minutos en AVE (50% devolución) y 30 minutos (100% devolución). En concreto, ahora tiene que haber un retraso de más de 60 minutos para que se haga una devolución del 50% del billete y de más de 90 minutos para que la devolución sea el 100% del precio del billete. No obstante, varios viajeros que han sufrido estas demoras que sí que optan a reclamación han experimentado cómo Renfe les ha puesto más trabas para ello.

En concreto, a finales del 2025, los usuarios podían meterse en la web de Renfe y acceder a hacer la reclamación en la que tenían que subir el billete de tren del viaje que estaba afectado con la demora. Sin embargo, varios usuarios han indicado a OKDIARIO que «normalmente, al subir el billete a reclamaciones suele dar error y se indica que el billete no cumple con el retraso y que no es correspondiente la indemnización». Entonces, el siguiente paso era llamar a un número de teléfono y a través de ahí directamente te lo gestionaban y te devolvían el dinero.

En este caso, el usuario ha indicado a OKDIARIO, que este mensaje fue el que le apareció tras subir como reclamación un billete de tren a Almería que llegó con 2 horas de retraso.

No obstante, este servicio a través del teléfono ya no es válido porque ahora mediante ese número sólo se puede hacer la reclamación, y después te indican que te llegará un correo con un QR a través del que ya se puede pedir la devolución. Aunque varios usuarios afectados resaltan que «estos correos tardan mucho en llegar, en algunos casos más de una semana».

Por tanto, estas nuevas dificultades que se han añadido con más trabas para los viajeros que quieren reclamar, ya que se alarga bastante el proceso, pueden hacer que muchas personas desistan de exigir esta devolución al volverse más complicado este proceso. Además, más de una semana después, que es lo que puede tardar en llegar el mensaje para reclamar, muchos usuarios se pueden haber olvidado o declinar ya solicitar la devolución, sobre todo porque ni siquiera saben cuándo les va a llegar este correo electrónico.

Puntualidad de los trenes en marzo

El retraso medio de los trenes de Renfe en el mes de marzo ha pasado a ser de 16 minutos, mientras que en el mes de diciembre era de 13 minutos.

Por tanto, la puntualidad de los trenes de Renfe también ha caído desde Adamuz. Así, en diciembre de 2025, el 71,3% de los trenes llegaban con retrasos de menos de 5 minutos, mientras que en marzo de 2026 se ha pasado a que sólo un 48,4% llegue con retrasos de 5 minutos. Igualmente, los trenes que llegaban con retrasos de menos de 15 minutos también han pasado de ser del 87,8% al 74,5%.

Sin embargo, donde más se nota el incremento de retraso medio de minutos es en la llegada de los trenes a su destino. En este caso, en el mes de diciembre de 2025 eran de 3 minutos, mientras que en marzo es de 11 minutos. Aunque en febrero se registró la cifra más alta con 19 minutos y en enero con 15 minutos.

Asimismo, han crecido los minutos de retraso medio a destino final por trenes retrasados, ya que se ha pasado de 12 minutos en diciembre de 2025 a 16 minutos en el mes de marzo de 2026. En el mes de enero, estos retrasos fueron de 26 minutos de media y en febrero eran de 24.