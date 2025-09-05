Todo sobre Jesse Williams, el nuevo novio de Alejandra Onieva: quién es, su edad, en qué ha trabajado…

Alejandra Onieva se ha convertido en noticia por un asunto relacionado con su vida sentimental. La cuñada de Tamara Falcó ha intentado ser discreta para que el público no se distraiga y tenga claro cuáles son sus méritos profesionales. Sin embargo, en las últimas horas se está hablando mucho de su relación con Jesse Williams, un actor que en 2016 fue considerado «el hombre más sexy del mundo» por la revista People. Se han conocido mientras rodaban una serie llamada Hotel Costiera que promete ser todo un éxito, pero ¿quién es el? Nosotros conocemos su historia.

Jesse Williams tiene 44 años y ha dedicado su vida al mundo de la interpretación. El público le guarda un gran cariño porque dio vida a Jackson Avery, uno de los personajes más queridos de Anatomía de Grey. Lo curioso es que ha exprimido al máximo su talento y no se ha limitado a trabajar delante de las cámaras, de hecho, fue productor de un corto que ganó un Oscar en 2021. Todo esto ha hecho que Alejandra ponga los ojos en él y de un momento a otro han consolidado un noviazgo que promete dar mucho de qué hablar. La hermana de Íñigo Onieva llevaba tres años sin tener pareja y ha intentado evitar que su romance con Williams saliese a la luz, pero no hay ningún secreto que dure para siempre.

¿De dónde es Jesse Williams?

Nacido en Chicago hace 44 años, se ha consolidado como uno de los actores más carismáticos de su generación. Su pasión por el cine le acompañó desde muy joven, una inclinación que compartió con sus dos hermanos y que más tarde lo llevó a graduarse en la Universidad de Temple, en Pensilvania, con un doble grado en Estudios Afroamericanos y Cine y Artes Mediáticas.

Su bagaje académico ha marcado gran parte de su carrera, no sólo porque le aportó una base sólida para desenvolverse en la industria, sino también porque le permitió dotar a su trabajo de una profundidad y un compromiso poco comunes en Hollywood. En lo personal, la vida del actor ha estado marcada por su matrimonio con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, con quien estuvo casado durante cinco años y tuvo dos hijos, Sadie y Maceo, antes de divorciarse en 2017. Desde entonces, ha sido relacionado sentimentalmente con distintas mujeres, entre ellas la directora Ciarra Pardo y la periodista Taylor Rooks, aunque ninguna de esas relaciones alcanzó la estabilidad que llegó a mostrar con Alejandra Onieva, con quien se le ha visto recientemente más ilusionado.

Los mejores trabajos de Jesse Williams

Su trayectoria en la gran pantalla comenzó en 2005, cuando apareció en The Sisterhood of the Traveling Pants, una comedia juvenil que significó su debut oficial en el cine. Sin embargo, el verdadero impulso en su carrera llegó en 2012, cuando participó en The Cabin in the Woods, una película de terror que acabaría convirtiéndose en título de culto dentro del género.

Tal y como hemos adelantado, el papel que le otorgó un reconocimiento masivo fue el de Jackson Avery en Anatomía de Grey, al que se incorporó en la sexta temporada de la serie en 2009. Con su interpretación del atractivo cirujano plástico, Jesse conquistó a millones de espectadores durante más de una década, convirtiéndose en una de las caras más queridas de la ficción televisiva. Permaneció en el elenco hasta 2021, cuando se despidió tras doce temporadas y un legado imborrable que le abrió las puertas a nuevos retos tanto en la televisión como en el cine.

Más allá de su carrera en la interpretación, Jesse Williams ha logrado consolidar una faceta igual de influyente: la de activista y defensor de los derechos civiles. En 2016 aprovechó su fama para proyectar mensajes relacionados con la igualdad racial y la justicia social, causas que siempre han estado presentes en su vida.

Su papel como miembro de la junta directiva de Advancement Project, una organización dedicada a los derechos civiles, es solo un ejemplo de su compromiso, al que suma la producción de contenidos que reflejan sus inquietudes. Entre ellos destaca Question Bridge, un documental estrenado en 2012 que explora la experiencia de los hombres negros estadounidenses, generando un espacio de reflexión y visibilidad que trascendió más allá de la industria del entretenimiento.

Un artista «muy humano»

El equilibrio entre su vida profesional, sus convicciones y su faceta personal no siempre ha sido sencillo, pero Jesse ha demostrado que la coherencia puede ser la clave para mantenerse en la cima sin renunciar a los valores propios. Padre entregado de dos hijos, actor reconocido y activista comprometido, ha sabido encontrar un lugar único dentro de Hollywood, un entorno que a menudo se caracteriza más por la superficialidad que por el compromiso social.

En Estados Unidos no conocen demasiado a Alejandra Onieva, pero el hecho de que Jesse vuelva a estar enamorado le ha convertido en noticia y muchos periodistas internacionales se han puesto en contacto con su entorno. Estos han destacado que es un artista «muy humano», que tiene los pies en la tierra y que, teniendo en cuenta su pasado sentimental, cuidará al máximo su nuevo noviazgo.