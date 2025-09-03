Tamara Falcó siempre está en la primera línea de la actualidad social. Más allá del interés por su vida privada, su fama salpica directamente a su entorno, que también protagoniza páginas del papel couché. En este caso ha sido su cuñada, la actriz Alejandra Onieva -hermana de su marido-, la que ha acaparado todos los focos -y también el corazón de Jesse Williams, uno de los actores principales de Anatomía de Grey-.

Así se fraguó su romance

Cuando salió a la luz el romance entre Tamara e Íñigo Onieva, se describió al empresario como «el hermano de la conocida actriz Alejandra Onieva». Aunque el marido de la marquesa de Griñón era muy conocido entre la jet set madrileña -debido a su trabajo en el ocio nocturno-, lo cierto es que su apellido ya era conocido por su familiar.

A pesar del mediático romance de su hermano con la hija de Isabel Preysler, Alejandra en todo momento quiso ser reconocida por su carrera como actriz y no por su vida privada -o la de Íñigo y Tamara, con la que mantiene una muy buena relación-. Y así fue. Aunque su hermano ha copado numerosos titulares desde que comenzara a ser el novio de la aspirante a futura reina de corazones, la joven ha querido desmarcarse de la prensa del corazón, de la que este 3 de septiembre es protagonista.

Alejandra Onieva y Jesse Williams. (FOTOS: GTRES)

Onieva ha sido captada en la milla de oro de Madrid con Jesse Williams, el actor protagonista de Anatomía de Grey, al que conoció en el rodaje de Hotel Costiera, una serie italiana que comenzó a grabarse a comienzos del 2024 en Positano y que se estrenará el próximo día 24 de septiembre. Entre bambalinas, y debido a su continuo contacto por su profesión y la ficción en la que han coincidido, surgió la chispa entre ellos, tal y como ha apunta la revista ¡Hola!, la encargada de destapar este inesperado romance.

Aunque ninguno de los dos ha posado -por el momento- juntos en un photocall, se han dejado ver de lo más cariñosos por el centro de la capital, donde han intercambiado besos, abrazos y miradas cómplices. Unos gestos que no dejan lugar a dudas de que su relación va viento en popa.

Sus respectivos pasados sentimentales

Alejandra Onieva ha encontrado de nuevo el amor tres años después de poner fin a su relación con el actor Sebastian Stan. Por su parte, el currículum sentimental de Williams es mucho más amplio, pues ha sido relacionado con numerosos rostros conocidos como la periodista Taylor Wooks o la cineasta Ciarra Pardo. Sin embargo, fue con Aryn Drake-Lee con la que dio el paso de ser padre y con la que tuvo a Sadie, de once años, y a Maceo, de diez.